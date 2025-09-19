Saudi-Arabia lokker Frenkie de Jong med gigantlønn – Forblir han i Barcelona?

Fremtiden til Frenkie de Jong er usikker. Saudi-Arabia forsøker å lokke Barcelona-spilleren med et lukrativt tilbud, mens Barcelona ønsker å beholde sin stjernespiller. Vil De Jong velge sportslig suksess eller økonomisk gevinst?

Strategien om å friste med enorme summer, en strategi Saudi-Arabia har hatt stor suksess med tidligere, er igjen i spill. Ørkenlandet viser seg tidlig på banen og lokker den nederlandske forsvarsspilleren Frenkie de Jong med løfter om å bli styrtrik, forutsatt at han velger å ikke forlenge kontrakten sin med Barcelona . Fremtiden til Frenkie de Jong skaper igjen spenning i FC Barcelona .

Den nederlandske midtbanespilleren, hvis kontrakt går ut denne sommeren, har ennå ikke signert en forlengelse med klubben. Forhandlingene går sakte fremover, og i mellomtiden har den saudiarabiske proffligaen kastet seg inn i kampen, klar til å presentere et tilbud som vil tredoble hans nåværende lønn på Camp Nou. Lønnen er allerede imponerende, med en ukentlig inntekt på 484 000 euro. Interessen fra Saudi-Arabia er ikke ny, men denne gangen er tallene ekstraordinære. Flere klubber fra den saudiarabiske proffligaen ønsker å gjøre Frenkie de Jong til en av bærebjelkene i sin liga og er villige til å tilby ham en kontrakt av historiske proporsjoner. Barcelona på sin side har lagt frem et langsiktig kontraktsforslag, tilpasset klubbens nye lønnsstruktur. Joan Laporta og Deco er enige om at hans videre engasjement er essensielt for klubbens prosjekt, men innrømmer at det er nærmest umulig å konkurrere økonomisk med de lukrative tilbudene fra Midtøsten. Frenkie de Jong selv, til tross for alle ryktene, har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å fortsette karrieren på Camp Nou. Den 28 år gamle midtbanespilleren identifiserer seg med klubbens visjoner, har et solid forhold til trener Hansi Flick og er respektert i laget som en av de stille lederne. Imidlertid innrømmer hans nærmeste støttespillere at de vurderer alle de aktuelle tilbudene. Nederlenderen er på et avgjørende punkt i karrieren, en fase hvor han kan sikre seg en av de mest lukrative kontraktene i sin karriere. Debatten om Frenkie de Jong reflekterer et dilemma mellom sportslige ambisjoner og økonomiske muligheter. Mens han fortsetter å være en elite midtbanespiller i Europa, med evnen til å utmerke seg i Champions League og La Liga, tilbyr den saudiarabiske proffligaen muligheten til å mangedoble inntektene sine. Barça ønsker ikke å miste en spiller som har spilt over 200 offisielle kamper i de blårøde fargene og har vært en nøkkelspiller i klubbens nylige triumfer. Statistikken hans taler sitt tydelige språk: 91% pasningspresisjon forrige sesong og et gjennomsnitt på 8 gjenvunne baller per kamp i den hjemlige ligaen. Klubben er optimistisk og forventer en positiv utvikling. Joan Laporta uttalte i et nylig intervju at de ønsker Frenkie som hjertet i laget. Sportsledelsen jobber nå hardt for å sluttføre en avtale før vinterens overgangsvindu åpner, og dermed hindre at de saudiarabiske lokketilbudene vinner frem. Spilleren selv er klar over at han i FC Barcelona har muligheten til å konkurrere på aller høyeste nivå, noe som kan være vanskelig å oppnå i Arabia. Historien mellom De Jong og Barça ser ut til å være forutbestemt til å fortsette, men den endelige avgjørelsen ligger fortsatt i spillerens egne hender





Sporten_com / 🏆 3. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Frenkie De Jong Barcelona Saudi-Arabia Overgang Fotball

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Saudi-Arabia og Pakistan inngår forsvarspaktAvtalen kommer etter økt uro i Midtøsten.

Les mer »

Saudi-Arabia og Pakistan inngår forsvarspaktAvtalen kommer etter økt uro i Midtøsten.

Les mer »

Saudi-Arabia og Pakistan inngår forsvarspaktAvtalen kommer etter økt uro i Midtøsten.

Les mer »

Saudi-Arabia og Pakistan inngår forsvarspaktAvtalen kommer etter økt uro i Midtøsten.

Les mer »

Saudi-Arabia og Pakistan inngår forsvarspaktAvtalen kommer etter økt uro i Midtøsten.

Les mer »

Saudi-Arabia og Pakistan inngår forsvarspaktAvtalen kommer etter økt uro i Midtøsten.

Les mer »