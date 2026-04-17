Bare 59 dager før VM-start sparker Saudi-Arabia landslagstrener Hervé Renard, mannen som ledet dem til en sjokkerende seier mot Argentina i forrige VM. Avgjørelsen kommer etter en periode hvor Renard returnerte til nasjonen etter et kort opphold med det franske landslaget.

Fotball verdenen ble rystet under VM i Qatar da Hervé Renard , en taktisk mester, ledet Saudi-Arabia til en historisk seier mot Argentina.

Selv om Argentina til slutt løftet VM-trofeet, klarte de ikke å overvinne det mektige saudiarabiske laget under Renards ledelse i gruppespillet.

Tapet 2-1, etter å ha ligget under 1-0, ble stående som den største overraskelsen i mesterskapet, en bragd som umiddelbart plasserte Renard i heltestatus i ørkennasjonen.

Nå, med blikket rettet mot det kommende VM i USA, har imidlertid denne heltestatusen blitt fullstendig visket ut.

Saudi-Arabias fotballpresident har tatt en drastisk beslutning og sparket den franske treneren med umiddelbar virkning.

Dette kommer bare 59 dager før avspark for det globale mesterskapet, en timing som understreker alvoret i situasjonen.

Hervé Renard er dermed ferdig som landslagstrener for Saudi-Arabia etter sin andre periode, en periode som ble avbrutt av et års engasjement som trener for det franske fotballandslaget.

Han var opprinnelig landslagstrener fra 2019 til 2023, før han tok over det franske landslaget.

Sommeren 2024 så han et comeback til Saudi-Arabia, et comeback som nå altså er avsluttet like brått som det startet.

Nyheten ble meldt av det franske nyhetsbyrået.

Saudi-Arabia er plassert i gruppe H i det kommende VM, hvor de forventes å møte sterke nasjoner som Spania, Uruguay og Kapp Verde.

Uten Hervé Renard ved roret står nasjonen overfor en betydelig utfordring.

Hans evne til å mobilisere laget og utmanøvrere mer meritterte motstandere har vært enestående, og hans fravær vil utvilsomt merkes.

Spørsmålet nå er hvem som skal ta over det krevende ansvaret med å lede Saudi-Arabia i en av verdens mest prestisjetunge fotballturneringer, og hvordan laget vil respondere på dette uventede trenerbyttet.

Renards taktiske kløkt og evne til å skape samhold i troppen har vært nøkkelfaktorer for suksessen, spesielt under VM i Qatar hvor de leverte en prestasjon som vil bli husket lenge.

Denne uforutsigbarheten i fotballverdenen, hvor plutselige avgjørelser kan snu opp ned på alt, illustreres tydelig i denne saken.

Det er viktig å merke seg at avskjeden skjer i en kritisk fase for laget, rett før VM-oppkjøringen for alvor skulle starte.

Denne perioden er vanligvis preget av strategisk planlegging, finpuss av formasjoner og spillerutvelgelse, noe som gjør trenerbyttet desto mer destabiliserende.

Det blir spennende å følge med på reaksjonene fra spillerne og den saudiarabiske fotballfansen.

Renards tilstedeværelse har vært en kilde til inspirasjon og tro, spesielt etter den sensasjonelle seieren mot Argentina.

Nå må organisasjonen finne en ny leder som kan gjenskape den samme energien og selvtilliten, og som kan navigere laget gjennom en potensielt tøff gruppe i VM.

Det er en stor oppgave som venter den neste treneren, og hans evne til å knytte bånd med spillerne og implementere sin egen spillestil vil være avgjørende for Saudi-Arabias prestasjoner på den internasjonale scenen





Hervé Renard Saudi-Arabia Fotball-VM Trenerbytte Qatar VM

