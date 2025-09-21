Sauesanking i Skarvheimen: En utfordrende, men givende høst

Torstein tar med kjæresten Hanne på sauesanking i Skarvheimen for første gang. De møter utfordrende værforhold og må jobbe sammen for å samle sauene før slaktingen.

Men i år har han med kjæresten Hanne Svanemyr Kjos for første gang. Hanne er også fra gård i Åndalsnes, men har aldri vært med på sauesanking i disse fjellene. I Skarvheimen , cirka 1100 meter over havet, har sauene beitet i sommer. – Det er det stresset før slaktebilen kommer. Du har jo et tidspress på deg, sier Torstein. I høyt tempo går de innover det høst kledde fjellet. I fjor gikk et lam hele veien fra Sogn til Finse. Han lokker dem til seg med litt mat. Sauene flokker seg rundt ham.

– Sauesanking er sosialt og det er kjekt å se at dyrene har det bra. Vi har fôret dem i hele vinter, så det er stas å se dem igjen. Det regner og er surt. Sauene har lite lyst til å krysse elva. Torstein prøver å bruke drone for å få sauene over elva, mens Hanne jager dem. Først med korte steg, så med store byks, hopper hun i elva og over på den andre siden. Med fast grunn under føttene igjen, prøver sanketeamet å holde kontroll på flokken i tåka, regnet og den glatte ura. Endelig ser det ut som sauene vet hvor de er. De tusler i samlet flokk med bøndene bak. – Vi fant dem denne gangen også, som vanlig, sier Torstein med et smil.\Årets sauesanking i Skarvheimen byr på nye utfordringer og gleder for Torstein og hans kjæreste Hanne. Med et vær som spenner fra stråler av sol til tungt regn, settes både menneske og dyr på prøve. Tidspresset før slaktebilen ankommer er alltid til stede, og det kreves både erfaring og pågangsmot for å samle flokken som har beitet fritt i fjellheimen gjennom sommeren. Samarbeidet mellom Torstein og Hanne er essensielt for å lykkes med oppgaven, og deres innsats illustrerer det nære forholdet mellom mennesker og natur, og viktigheten av å ta vare på dyrene. Hanne, som er ny i sauesankingen, får en bratt læringskurve og blir kastet ut i de utfordringene som fjellene byr på. Både drone og personlig innsats kreves for å manøvrere sauene trygt over elvene og hindre at de spres i det krevende terrenget. \Kjærligheten til dyrene og fellesskapet med andre bønder skinner gjennom hele prosessen. Torstein setter pris på den sosiale siden av sauesankingen og gleder seg over å se at dyrene har det bra etter å ha blitt fôret gjennom vinteren. De møter varierte forhold, fra solskinn til tåke og regn, noe som gjør arbeidet både fysisk krevende og mentalt utfordrende. Likevel bevarer de optimismen og gleden over å fullføre oppgaven sammen. Samarbeidet med Hanne gir en ny dimensjon til opplevelsen, og deres felles innsats illustrerer det nære forholdet mellom mennesker, dyr og natur. Til tross for utfordringene er det den endelige følelsen av å ha lykkes og å se sauene trygt samlet som gir den største belønningen. Den tradisjonsrike sauesankingen i fjellheimen er en viktig del av landbrukets historie og kulturen i regionen, og den fortsetter å være en årlig begivenhet preget av hardt arbeid, samarbeid og kjærlighet til naturen





NRK Hordaland / 🏆 5. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Sauesanking Skarvheimen Åndalsnes Fjell Høst

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Marianne Behn om dokumentaren: – UtfordrendeAri Behns mor, Marianne Behn, synes det var en belastning å se dokumentaren om prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett.

Les mer »

Marianne Behn om dokumentaren: – UtfordrendeAri Behns mor, Marianne Behn, synes det var en belastning å se dokumentaren om prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett.

Les mer »

Marianne Behn om dokumentaren: – UtfordrendeAri Behns mor, Marianne Behn, synes det var en belastning å se dokumentaren om prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett.

Les mer »

Politiet frigir navn etter dødsulykke ved oljeraffineriPolitiet offentliggjør navnet på den omkomne etter en dødsulykke ved et oljeraffineri. Familien uttrykker sorg over tapet av sin kjære og beskriver ham som en omsorgsfull person. Hendelsen skjedde under hans første arbeidsdag, og politiet og Havindustritilsynet har startet undersøkelser for å finne årsaken. En person har fått mistenktstatus.

Les mer »

Andrea Bredesen Holm: Fra mobbing til seier i 'The Voice'Andrea Bredesen Holms reise fra en utfordrende oppvekst med mobbing til å vinne 'The Voice'

Les mer »

Politiet frigir navnet på avdød etter ulykke på oljeraffineriPolitiet offentliggjør navnet på den avdøde etter en arbeidsulykke på et oljeraffineri. Familien uttrykker sorg over tapet av sin kjære Yahye, som var på sin første arbeidstur. Han jobbet som flaggmann og var utdannet innen flere felt. Politiet og Havindustritilsynet undersøker hendelsen, og en person har fått mistenktstatus.

Les mer »