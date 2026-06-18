Saugestad advarer mot tidlig spesialisering: - Norsk fotball har ikke produsert noen ting

Friidrettstrener Erik Saugestad kritiserer tidlig spesialisering i norsk fotball og mener suksessen er tilfeldig. NFFs Håkon Grøttland svarer.

Debatten om tidlig spesialisering i idrett har blusset opp igjen etter at Norge kvalifiserte seg til fotball-VM. Friidrettstreneren Erik Saugestad advarer mot en såkalt VM-bakrus, der nasjonen mister talenter før de får sjansen til å utvikle seg.

Han mener at stadig tidligere spesialisering og satsing er en dårlig strategi, og at norske fotballedere bør vente med å feire seg selv til de faktisk vinner medaljer i mesterskap. The proof is in the pudding, sier han, og viser til at mens norske fotballstjerner nå erobrer USA, har utviklingsarbeidet i lang tid vært ræva.

Han påpeker at Norge foreløpig bare har kvalifisert seg, i likhet med 47 andre land, og at suksess først kan måles i medaljer i EM eller VM. Saugestad trekker frem Roger Federer som et eksempel på en idrettsutøver som drev med mange ulike idretter til han var 15-16 år, før han satset fullt på tennis. Han advarer mot farene ved for mye spesialisering: utbrenthet, skader og manglende motivasjon.

Nesten ingen av dem som er best når de er 12-15 år, er best når de er 25, sier han, og viser til en tysk studie som fant at toppspillere hadde mye lekpreget fotball, senere spesialisering og mer variert idrettsbakgrunn. Han mener akademiseringen blir særlig problematisk når den koster mye penger, for da mister man kanskje 60-70 prosent av talentmassen. Politikk burde være at alle som vil får være med på de ivrige lagene, også i toppklubbenes akademier.

Saugestad erkjenner at gode akademier kan gjøre talentfulle spillere enda bedre, men han mener at man ikke bør starte seleksjonen når barna er 9-12 år. Da siler vi ut før vi vet hvem som har potensial, sier han. Kanskje bør vi vente til de er 16-17 år, da vet man mer om motivasjon og evne til å nå toppnivå. Han avfeier norsk fotballs suksess som tilfeldigheter og sier at toppfotballen ikke har produsert noen ting.

Spillere som Martin Ødegaard og Erling Haaland er ikke produkter av akademier, men av breddeklubber og vennegjenger. Håkon Grøttland i NFF reagerer og sier at Saugestad peker på reelle farer, men at han skyter langt over mål når han avskriver utviklingsarbeidet som tilfeldig





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Tidlig Spesialisering Norsk Fotball Talentutvikling Akademier VM-Bakrus

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