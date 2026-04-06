Savannah Guthrie deler påskebønn midt i morens forsvinningsdrama

«Today»-programlederen Savannah Guthrie reflekterer over troen, tapet og Jesu lidelse i en påskevideo, mens moren hennes fortsatt er savnet etter en kidnapping.

Lytt til saken. Den amerikanske «Today»-programlederen Savannah Guthrie , 54 år, delte en påske hilsen i en video på YouTube søndag. Videoen inneholdt dype spørsmål om troen, midt i en personlig krise. Guthrie, som er en folkekjær programleder og kristen, har flere ganger delt tanker om troen på Gud, parallelt med sin store personlige sorg. «Kanskje har hun allerede reist hjem til Herren, som hun elsker.

Kanskje danser hun nå i himmelen med sin mor, sin far, sin bror – og vår elskede far,» har en gråtkvalt Guthrie tidligere fortalt i en Instagram-video. Moren til TV-programlederen, Nancy Guthrie, 84 år, ble sist sett på kvelden den 31. januar, da en venn slapp henne av hjemme i Tucson, Arizona. Hun ble meldt savnet dagen etter. Kidnappingsdramaet har vakt stor oppsikt, også utenfor USAs grenser. Etterforskere har funnet en kameravideo av en maskert person ved inngangsdøren til Nancy, men ingen mistenkte er foreløpig identifisert. FBI har offentliggjort overvåkningsbilder som viser den maskerte og bevæpnede personen ved døren. TV-verten har vært borte fra skjermen siden morens forsvinning, men skal etter planen returnere mandag, 65 dager etter at moren forsvant, ifølge The Hollywood Reporter. Det finnes fortsatt ingen mistenkte i saken, og ingen livstegn er funnet fra Nancy. Politiet etterforsker fortsatt hva som har skjedd, og en dusør er utlovet til dem som kan gi informasjon som fører til en løsning på saken. I påskevideoen stilte Guthrie spørsmål ved om Jesus «noen gang opplevde dette spesielle såret som hun selv føler». Guthrie reflekterte over Jesu lidelse og spurte om han visste hvor lenge han skulle være død. Hun erkjente at hun kanskje delte et mørkt budskap på påskemorgen, men at hun lenge hadde trodd at man går glipp av å feire oppstandelsen fullt ut dersom man ikke anerkjenner følelsen av tap, smerte og død. Til tross for sorgen, uttrykte Guthrie fortsatt tro og håp. Denne personlige tragedien har satt et dypt preg på Guthrie, og hennes offentlige uttrykk for sorg og tro gir et innblikk i hennes indre kamp. Guthrie har vært åpen om sin kristne tro tidligere, og har brukt plattformen sin til å dele sine tanker om troen på Gud i vanskelige tider. Denne gangen brukte hun påsken som en anledning til å stille dype eksistensielle spørsmål om tro, tap og lidelse, og hvordan man kan finne håp i mørke tider. Spørsmålet om usikkerhet og mangel på svar, slik hun opplever det i forbindelse med morens forsvinning, er noe hun tydelig reflekterer over i videoen. Hun funderer på hvordan Jesus selv kan ha opplevd lignende følelser av usikkerhet og smerte. Påskens budskap om oppstandelse og håp blir sett i kontekst av den personlige tragedien, og Guthrie utforsker hvordan tro kan gi styrke i møte med dyp sorg og tap. Det er tydelig at denne hendelsen har preget henne sterkt, og at hun søker trøst og mening i sin kristne tro. Hennes åpenhet og ærlighet om hennes følelser er både rørende og inspirerende for mange. Samtidig som hun selv sliter med tapet, formidler hun også et budskap om håp og tro til sine følgere





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Savannah Guthrie Nancy Guthrie Kidnapping Påske Tro Tap Sorg TV Today Show

United States Latest News, United States Headlines

