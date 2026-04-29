Savnet mann funnet drept – drapsetterforskning igangsatt

Politiet i Innlandet har nå klassifisert saken rundt den savnede Ragge Løkkeberg (61) som en drapsetterforskning. Dette skjer etter at nye funn har styrket mistanken om at Løkkeberg er blitt drept.

Politiet bekrefter at de er sikre på at dødsfallet ikke skyldes naturlige årsaker. Ragge Løkkeberg har vært savnet siden 16. februar 2024, og saken har utviklet seg fra en savnetsak til en fullskala drapsetterforskning. Politiet understreker at etterforskningen er krevende, spesielt fordi de kom i gang relativt sent. Dette har ført til at viktige spor, som videoovervåkning, er tapt for alltid.

Likevel jobber de intensivt med å samle informasjon og avhøre vitner i håp om å finne ut hva som har skjedd med Løkkeberg. Politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt opplyser til VG at de har gjort «interessante sammenstillinger og funn» som peker i retning av drap. Han ønsker ikke å gå i detalj om hva disse funnene består i, for å ikke kompromittere etterforskningen.

Klauseie understreker at politiet fortsatt er i behov av å avhøre flere vitner for å få et klarere bilde av hendelsesforløpet. Per nå er det ingen mistenkte i saken. Løkkeberg var folkeregistrert i Grue kommune i Innlandet, men han bodde i Koppom, Sverige. Han ble meldt savnet i oktober 2024 etter at et svensk forsikringsselskap kontaktet politiet.

Selskapet hadde forsøkt å få tak i Løkkeberg for å utbetale forsikringspenger etter en brann i Sverige. Denne kontakten fra forsikringsselskapet var det som først utløste savnetsmeldingen. Politiet har siden den gang jobbet med å kartlegge Løkkebergs bevegelser og kontakter. Etterforskningen ledes nå av Kripos, som bistår Innlandet politidistrikt med sine ressurser og ekspertise.

Saken er prioritert høyt, og politiet jobber døgnet rundt for å finne svar. Flere vitner er allerede avhørt i ulike deler av Norge, men politiet er fortsatt på jakt etter ytterligere informasjon. Utfordringen ligger i at tiden som har gått siden Løkkeberg forsvant, har gjort det vanskeligere å sikre spor og bevis.

Politiet erkjenner at den forsinkede starten på etterforskningen har hatt negative konsekvenser, men de er fast bestemt på å gjøre alt de kan for å oppklare saken og bringe de ansvarlige for retten. Klauseie oppfordrer alle som kan ha informasjon om saken til å kontakte politiet. Selv små detaljer kan være avgjørende for å løse mysteriet rundt Ragge Løkkebergs forsvinning og mulige drap.

Politiet fortsetter å følge alle spor og hypoteser, og de vil ikke utelukke noen muligheter på dette tidspunktet. Etterforskningen vil fortsette med uforminsket styrke inntil sannheten kommer frem





