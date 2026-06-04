Savnet nepalsk sherpa dukker opp etter seks dagers leting

En nepalsk sherpa som hadde vært savnet i seks dager ble funnet ved Base Camp på Mount Everest torsdag. Han hadde vært på vei ned fra verdens høyeste fjell da han ble funnet av en oppryddingsgruppe.

En nepalsk sherpa som hadde vært savnet i seks dager dukket opp ved Base Camp på Mount Everest torsdag. Hillary Dawa Sherpa, som man fryktet var død, holdt på å krype ned fra verdens høyeste fjell da han ble funnet av en oppryddingsgruppe.

En helikopter ble sendt for å frakte ham til sykehus. Han forsvant 30. mai, etter at han hadde hjulpet klatreren Chris Thrall til toppen av Mount Everest kvelden før. Thrall la ut et innlegg på Instagram onsdag der han sørget over det han antok var sherpaens dødsfall. Han beskrev hvordan Hillary Dawa Sherpa hadde satt seg ned for en pause, og ba ham gå videre.

Så møtte Thrall på en polsk klatrer, som hadde gått tom for oksygen og hadde forfrysninger. Thrall prioriterte å hjelpe den polske klatreren, og håpet den erfarne sherpaen kunne komme seg ned selv. Først da de kom seg ned til nærmeste leir, som tok elleve timer, innså han at det kunne ha gått galt - og slo alarm. Klatresesongen på Everest nærmer seg slutten.

Hittil har mer enn 1000 personer kommet seg til topps, som er ny rekord. Fem personer har dødd





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mount Everest Nepalsk Sherpa Savnet Base Camp Helikopter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norsk fotballlandslag på vei til VM-base i USADen norske fotballlandslaget har startet reisen til USA, der de skalDelta i Fotball-VM. Med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i følget, har troppen charteret et VIP-fly for å komme seg til Greensboro, der basisen skal være. Landslagssjef Ståle Solbakken håper å minimere jetlag ved å holde seg våkne under flyturen.

Read more »

Norsk fotballandslag ankommer VM-base i USANorges fotballandslag har ankommet VM-basen Grandover Resort på USA sin østkyst etter en flytur fra Gardermoen. Trener Ståle Solbakken understreker viktigheten av akklimatisering og rask integrasjon i USA-rytmen før mesterskapet. Landet møtes av varme forventninger og advarsler om tøffe gruppespill mot Frankrike og Senegal, mens Haaland aspirerer til en sterk start mot Irak.

Read more »

Skrekkhistorie ved Norges VM-base: – Har hørt rykterGREENSBORO (TV 2): Giftig advarsel til Norges VM-stjerner utenfor hotellet. – Sykehusregning på 100.000 dollar.

Read more »

Elleve år gamle Lyhanna savnet i seks dager - tips pekes mot far til venninneLyhanna Bertrand har vært savnet siden 29. mai i Fleurance. Et nytt tips har ført til at faren til venninnen, en mann i 40‑årene, nå er siktet for bortføring og er også knyttet til en separat voldtektsanklage. Søkene pågår fortsatt.

Read more »