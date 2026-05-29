Savnet: To år gammel gutt forsvant i Sverige

En to år gammel gutt var savnet i Nordmaling kommune siden klokka 10 søndag morgen. Politiet har anmeldt hendelsen og mistenker ikke at det har blitt begått noen forbrytelse.

Det har vært noen hektiske dager for Lucas (2). Sist søndag forsvant han klokka 10 fra familiens hus i det lille samfunnet Nyåker i Ångermanland i Sverige .

I nærheten av gården ligger det forlatte hus, men også mye skog. En grusvei utenfor huset fører ned til et ubevoktet jernbanespor. Lucas' familie har vært i Sverige av og på de siste 14 årene. De har tatt strøjobber eller forsørget seg ved å tigge.

Lucas' bestefar Neculai sier at han er snekker og at han og Lucas' far Narcis skulle starte et selskap og jobbe i byggebransjen. Mamma, pappa, Lucas og hans ett år gamle lillesøster hadde vært i Sverige i tre uker på tidspunktet for forsvinningen. Politiet har anmeldt hendelsen og mistenker ikke at det har blitt begått noen forbrytelse. Men det føles fortsatt utrygt, sier familien.

Lucas' mor og far føler seg ikke trygge i Sverige med barna sine etter at dette skjedde, sier Neculai på telefon med Expressen fra en rasteplass i Danmark. - De er bekymret og føler at huset vårt hjemme i Romania er tryggere. Der har vi et høyt gjerde og kameraer. Lucas' foreldre vil ikke bli.

Det føles ikke trygt, sier de. I huset hjemme i Romania bor vi på landet, det er ikke i byen. Vi er redde for at noen kan komme og ta Lucas hvis vi blir. Neculai og kona Alina kjører den unge familien ned, men vil selv returnere til Sverige.

Og spesielt takknemlig for Anders, som fant gutten vår. Jeg skal møte ham neste uke og takke ham personlig. Lucas' mor og far snakker ikke så godt svensk, så det har vært bestemoren og bestefaren som har uttalt seg på vegne av familien





