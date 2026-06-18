School Bread Day: A Celebration of Norwegian Sweets and Bakers

School Bread Day is a celebration of the beloved Norwegian sweet, school bread, and the talented bakers who create it. The day marks the end of the school year and is a time to honor the importance of school meals and the role they play in children's nutrition.

Hvorfor fortjener skolebrødet en egen dag? – Det er faktisk et av de mest populære søte bakverkene vi har i Norge. Svenskene har jo kanelbollens dag, så vi synes skolebrødet fortjener like stor oppmerksomhet.

Det er også for å feire alle de dyktige bakerne vi har i Norge. Skolebrødet markeres 19. juni for å feire at skoleåret er over. Det har skapt strid i generasjoner. Skolebrødet ble trolig bakt for første gang på 1950-tallet.

På 70-tallet blusset det opp en het debatt om navnet. Kritikken handlet om at et bakverk med mye sukker ikke burde kalles noe som endte på «brød», og skolebolle ble derfor et nyord. Over 50 år senere er vi fortsatt ikke enige. Det er omtrent like mange som kaller det skolebrød som skolebolle.

Jo eldre du er, desto mer sannsynlig er det at du bruker skolebrød. Det har også litt geografiske skiller. Mange sier skolebrød på Østlandet, og på Vestlandet skolebolle, for å være litt kategorisk. Etter krigen ble det laget i skolekjøkken-faget.

Da var vi opptatt av å få i oss mer energi, da mange var dårlig ernært og vi skulle liksom «fete opp» barna. Så har jo tiden endret seg. Vi så at barn og unge spiste for mye sukker og slikkerier. Matpakka bør være grov og fiberrik året rundt, men siste skoledag kan gjerne feires med et skolebrød.

Et tradisjonelt skolebrød er en hvetebolle med vaniljekrem, melisglasur og kokos. For meg må den være med kokos, men jeg ser at det selges skolebrød og -bolle både med og uten kokos, så jeg skjønner at du spør. Vi spurte folket om spiseteknikk i en undersøkelse, utført av YouGov. Da svarte 50 prosent at de spiser den på tvers som en vanlig bolle, mens 47 prosent svarte at de spiser rundt og sparer det gule til slutt.

Siden du har fått oppgaven med å heie fram en sånn kaloribombe, rettet mot barn og greier, trenger jeg et ærlig svar på: Liker du skolebrød selv? Ja, elsker det! Vi hadde et fantastisk bakeri på Nordstrand, der jeg vokste opp. Som barn var jeg gjerne innom bakeriet, som hadde de beste skolebrødene.

Det er gode minner. Jeg liker også å dra innom bakerier og smake lokale skolebrød når jeg besøker nye steder. Jeg leser veldig mye, er særlig glad i bøker om kvinner, livet og matglede, og vil trekke fram to favoritter: «Babettes gjestebud» av Karen Blixen gjorde sterkt inntrykk på meg som ung, den leste jeg stadig om igjen. Den andre har jeg akkurat lest: «Kjøkken» av Lars Saabye Christensen





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