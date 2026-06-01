Se og Hør beklager feilen med bildet av Marius Borg Høiby

Se og Hør har beklaget seg selv etter at de publiserte et bilde som viste Marius Borg Høiby (29) i et basseng i fengselsgården i Oslo fengsel. Bildet viste at Borg Høiby hadde seks fingre, men det viste seg å være fotomanipulert.

Mandag formiddag publiserte Se og Hør et bilde som skulle vise Marius Borg Høiby (29) i et basseng i fengselsgården i Oslo fengsel. Bildet viser at Borg Høiby ser ut til å ha seks fingre.

Se og Hør skrev i bildeteksten at bildet viser at Borg Høiby storkoser seg under soningen i Oslo fengsel. Han sitter i et svømmebasseng sammen med to andre menn i luftegården i fengselet. Bildet sirkulerer nå i kriminelle kretser. Se og Hør-redaktør Niklas Kokkin Thoresen beklager at de publiserte bildet, og opplyser at saken lå ute i seks-sju minutter.

De må nå gå gjennom rutinene etter en slik hendelse. Se og Hør beklager å ha publisert bildet, og skriver at de trodde at personen til høyre på bildet var Marius Borg Høiby, men bildet viste seg å være fotomanipulert. Se og Hør beklager denne feilen





