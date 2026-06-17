Seismisk stasjon i Bergen registrerte jubelen under Norges VM-seier

Norsars seismometer i Bergen fanget opp vibrasjoner fra Norges VM-kamp mot Irak. Størst utslag da Erling Braut Haaland scoret. Fenomenet viser hvordan store folkemengder kan skape målbare vibrasjoner i bakken.

Den seismiske stasjonen i Bergen, drevet av Norsar, registrerte flere tydelige signaler underveis i Norge s VM-kamp mot Irak . De største utslagene kom da Erling Braut Haaland scoret kampens to mål.

Dette fenomenet, hvor store folkemengder skaper vibrasjoner i bakken, er godt kjent innenfor seismologien. Når titusener av supportere beveger seg samtidig under en kamp, kan det gi utslag på følsomme seismometre. I dette tilfellet var det spesielt tydelig ved avspark, ved hver av de fire norske scoringene, ved Iraks scoring, ved et gult kort til Irak, og ved sluttsignalet. Norsar, som driver stasjonen, har analysert dataene og identifisert åtte sentrale hendelser som ga merkbare utslag.

De største utslagene kom ved Haalands to scoringer. Første mål kom etter 15 minutter, og da steg kurven markant. Det andre målet, som satte Norge i føringen 2-1, skapte enda mer jubel og dermed sterkere vibrasjoner. Seismometeret fanget også opp jubelen etter de andre norske målene, samt skuffelsen da Irak scoret.

Selv det gule kortet ga et lite utslag, antakelig på grunn av reaksjoner fra publikum. Fenomenet er ikke nytt. Store idrettsarrangementer og konserter har tidligere blitt fanget opp av seismiske stasjoner. I 2018 ble for eksempel VM-finalen i fotball registrert av seismometre i Moskva.

Også Bruce Springsteen-konserter har gitt utslag. I Bergen har man tidligere sett lignende effekter under Brann-kamper. Men at en landskamp i en annen del av verden kan registreres så tydelig, er spesielt interessant. Det viser hvor følsomme instrumentene er, og hvordan bakken kan formidle energi fra overflaten til undergrunnen.

For forskerne gir dette en unik mulighet til å studere hvordan menneskelig aktivitet påvirker seismiske målinger. Det kan også ha praktisk nytte, for eksempel ved planlegging av store arrangementer i nærheten av seismiske stasjoner. Samtidig minner det oss på at selv i en travel fotballkamp er bakken under oss i bevegelse. Norge vant for øvrig kampen 4-1, men det er kanskje ikke det viktigste i denne sammenhengen.

Alt i alt er dette et fascinerende eksempel på hvordan vitenskapen kan fange opp og tolke menneskelig aktivitet på måter vi sjelden tenker over. Kombinasjonen av sport og seismologi gir et nytt perspektiv på både kampen og jordskjelvovervåkningen. Og hvem vet, kanskje neste gang Haaland scorer, vil seismologer over hele verden følge med på sine instrumenter





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