Bergens seismiske stasjon registrerte klare utslag i jordens bevegelse under de viktigste øyeblikkene i Norges 4‑1‑seier mot Irak, spesielt ved Haalands mål, og viser hvordan store folkemengder kan skape målbare vibrasjoner.

Den seismiske stasjonen på Bergens havn har i etterkant av Norge s kamp på verdensmesterskapet i fotball mot Irak levert et uvanlig vitnesbyrd om kampen - nemlig jordens egen respons på publikums jubel.

Over flere timer har Norsar, Norges vitenskapelige institutt for seismisk overvåkning, analysert måledata fra sine sensorer og oppdaget tydelige vibrasjonsmønstre som korrelerer med de mest dramatiske øyeblikkene i kampen. Når publikum roper, hopper og stamper i takt med mål og redninger, blir energien fra den menneskelige massen overført til jordskorpen og kan måles med en presisjon som tidligere kun ble brukt til å oppdage naturlige jordskjelv.

I dette tilfellet er de mest markante signalene knyttet til de fire norske målene, spesielt de to som ble scoret av Erling Braut Haaland. Haalands første mål, som brakte Norge i ledelsen 1‑0, førte til et bølgende jubelrop som fikk seismometrene til å registrere et kraftig utslag klokken 21:12. Det andre målet, som igjen satte Norge i ledelsen 2‑1, forsterket denne effekten, og dataene viser et dobbeltslag som er bemerkelsesverdig i både amplitude og varighet.

I tillegg har seismologene identifisert mindre, men likevel merkbare, vibrasjoner knyttet til Avsparket, Iraks eneste mål, samt kortet som ble vist til en irakisk spiller før slutt. Dette viser at ikke bare de store høydepunktene, men også de mer subtile hendelsene i en fotballkamp, kan etterlate spor i jordens overflate.



Norsars forskere understreker at slike målinger gir en ny dimensjon i forståelsen av hvordan store menneskelige samlinger påvirker planeten vår.

Vanlige seismometre er designet for å fange opp jordskjelv med magnituder på under 2, men de er også ekstremt følsomme for vibrasjoner som oppstår når tusenvis av mennesker beveger seg i samklang. I deres rapport beskriver instituttet hvordan bølgene fra folkemengdens bevegelser sprer seg gjennom jordlagene og kan oppdages flere kilometer bort fra kilden.

Dette fenomenet har allerede blitt observert ved store musikkfestivaler, politiske demonstrasjoner og andre idrettsarrangementer, men fotballkampen i Oslo har gitt et spesielt klart eksempel på hvordan sportens emosjonelle kraft kan omdannes til målbare geofysiske data.



Resultatene fra analysen har også praktiske implikasjoner. Ved å bruke seismisk monitoring kan myndigheter og arrangører få en ekstra metode for å overvåke folkemengder i sanntid, noe som potensielt kan bidra til bedre beredskap ved store arrangementer.

Hvis en plutselig, uventet bevegelse i jordens vibrasjonsmønster oppstår, kan dette signalisere en fare som krever umiddelbar oppmerksomhet - for eksempel i tilfelle av panikk eller andre sikkerhetshendelser. Samtidig åpner dette feltet for nye forskningsprosjekter som undersøker sammenhengen mellom menneskelig adferd og geofysiske prosesser. Den norske fotballens triumf over Irak - med en sluttresultat på 4‑1 - har dermed ikke bare brakt glede til fansen, men også gitt vitenskapen et verdifullt eksperiment i hvordan sportens energi kan registreres under jorden.

Bildet av jubelbrøl som får Jordens overflate til å vibrere vil sannsynligvis bli brukt som et inspirerende eksempel på samspillet mellom kultur og natur i fremtidige studier





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