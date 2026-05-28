Seks menn pågrepet i større svindelsak i Rogaland

En falsk tekstmelding har ført til opprulling av en større svindelsak i Rogaland. Nå er seks menn pågrepet, mens flere andre er mistenkt. Politiet startet etterforskning av saken 18. desember i fjor, da en kvinne i 50-årene leverte inn en anmeldelse.

Hun hadde mottatt en SMS som tilsynelatende var fra tingretten. Like etterpå ble hun oppringt av en mann som sa hun var blitt forsøkt svindlet, men det var først da selve bedrageriet startet, sier politiinspektør Lars Ole Berge i en pressemelding fra Sørvest politidistrikt. Politiet etterforsker en rekke bankbedragerier i hele landet som er begått ved smishing (som er SMS-phising) og vishing (som står for voice phising) og av et miljø i Sør-Rogaland.

Begge er former for svindel, der kriminelle prøver å lure deg til å gi fra deg personlig informasjon, passord eller penger. De pågrepne mennene er mellom 18 og 22 år. Politiet gjennomførte onsdag en koordinert aksjon flere steder i Sørvest politidistrikt, i tillegg til to andre steder i landet. De har også beslaglagt flere kjøretøy.

De fornærmede er hovedsakelig kvinner, og noen menn, fra Agder i sør til Troms i nord. Hovedtyngden av de fornærmede er eldre kvinner. Totalt er vi oppe i millionbeløp i bedratt beløp, sier Berge. Politiet mener flere av de unge siktede er brukt som muldyr, altså mellompersoner som tar imot penger på sin konto, og overfører penger videre





