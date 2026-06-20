Seks personer bortvist fra Snåsa Game Fair

Politiet i Trøndelag melder om stort sett god stemning ved festivalen, men flere personer ble bortvist for fyll og bråk. Det var også en hatteselger blant dem.

Operasjonsleder Ellen Maria Brende forteller at seks personer ble bortvist fra festivalområdet på Snåsa Game Fair fredag kveld og natt til lørdag. De ble stort sett bortvist for fyll og bråk .

Men det var også en hatteselger blant dem. Han ble nok bortvist fordi han ikke hadde ting på stell, sier Brende. Politiet i Trøndelag melder om stort sett god stemning ved festivalen. 17.000 personer er ventet innom arrangementet i løpet av helga. Det er mye folk, og da blir det litt å gjøre for politiet.

Men stort sett har det gått veldig greit, sier Brende. Politiet fikk i natt melding om en overstadig beruset person på Stiklestadvegen i Verdal. Politiet kjørte ut og påtraff en mann i 50-årene. Han ble kjørt hjem, sier Brende.

ATV-veltet - 17-åring til sykehus Klokken 00.30 fikk politiet melding via AMK-sentralen om en ATV-ulykke i Kolvereid. ATV-en hadde veltet på vegen ved brannstasjonen. En 17 år gammel gutt ble kjørt til legevakt, og deretter videre til Sykehuset Namsos for undersøkelser. Vi har startet etterforskning, men førerkortet er ikke beslaglagt, sier Brende.

Sladdet foran politiet - to mistet lappen Mens politiet gjorde undersøkelser på stedet kom to personer kjørende på en annen ATV. To gutter i tenårene kjørte veldig fort og sladdet midt på hovedveien. Guttene blir anmeldt og har fått førerkort beslaglagt. Foresatte er også varslet, sier Brende.

Vogntog veltet på E6 Klokken 03.12 fikk politiet melding om et vogntog som hadde kjørt av vegen og veltet på E6 i Namsskogan, ca. 10 kilometer sør for Nordlandsporten. To personer er involvert. Ingen trafikale problemer, sier Brende. Det er ikke meldt om alvorlige personskader.

Søkkvåt dag i vente Lørdag ser ut til å bli en grå og våt dag på Innherred. Det er meldt mye regn gjennom deler av dagen, og aller mest i ettermiddag og kveld. Temperaturen er ventet å ligge på rundt 17 grader i Steinkjer. Det er meldt lett bris fra vest med vindkast på opp mot 11 meter i sekundet.

Slik er Yrs tekstvarsel for Trøndelag lørdag: Sørvestlig bris, på kysten liten kuling, fra i formiddag skiftende bris. Enkelte regnbyger, i ettermiddag økende bygeaktivitet og utrygt for lokale tordenbyger. I kveld sørvest bris, på kysten liten kuling. Enkelte regnbyger.

Her har det vært mest nedbør det siste døgnet: Pollenallergi? Her er dagens og morgendagens pollenvarsel: Vegarbeid på Fylkesveg Vegtrafikksentralen melder om vegarbeid på Fylkesveg 6995 ved Vellamelen i Steinkjer. Arbeidet vil pågå fram til torsdag klokken 18.00. Vegen er åpen, men trafikken påvirkes i begge retninger.

Ellers har ikke Vegtrafikksentralen noen nye trafikkmeldinger for Innhered lørdag. Slik ser det ut på vegene i vårt område akkurat nå: Dette er status på flytrafikken på Værnes: Billigere strøm enn på lenge Lørdag morgen koster strømmen bare 17,8 øre per kilowattime. Det må sies å være billig - men det varer ikke så lenge. På ettermiddagen er strømmen mer enn tre ganger så dyr igjen - men fortsatt lav sammenlignet med hvordan prisene har vært i det siste.





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