Selene Fjellvang Lie og Sondre Myrseth blir bedre kjent i Viaplay-serien 'Vi er down'

Selene Fjellvang Lie og Sondre Myrseth er noen av personene vi blir bedre kjent med i den nye Viaplay-serien. Lie forteller at de er veldig stolte av hva de fikk til, men at de også hadde flere dilemmaer da de skulle planlegge festivalen.
Til høsten kommer Viaplay -serien 'Vi er down', hvor influenser Selene Fjellvang Lie (28) får en idé om å lage landets største russefestival for mennesker med funksjonsvariasjoner.
- Det er et veldig viktig prosjekt, og jeg føler ikke at det ikke er gjort før, så det er veldig kult å ha vært med på dette, sier hun til TV 2. Fikk hjelp av flere artister - På et punkt jeg var på vei til å gi litt opp. Det å lage en festival er ikke lett, og det å lage festival for mennesker med funksjonsvariasjon er enda vanskeligere.
Heldigvis fikk influenseren god hjelp, blant annet fra Stian 'Staysman' Thorbjørnsen og Andreas Haukeland, bedre kjent som 'Tix'. - Å ha dem med på laget har vært veldig viktig. Så da jeg fikk telefon fra 'Staysman' og han sa at han ville hjelpe til, så tenkte jeg: Ok, dette kan gå! Nå skal det hele bli en TV-serie, hvor blant annet Sondre Myrseth, Halvor Bjune og Angelika Fjellvang Lie blir å se.
NY SERIE: Angelika Fjellvang Lie og Sondre Myrseth er noen av personene vi blir bedre kjent med i den nye Viaplay-serien. Foto: Camilla Blok / TV 2 - Det er veldig behov for slike program.
Det er ikke nok, vi trenger mer, vi trenger synlighet, og åpenhet, sier Lie og legger til: - Jeg mener at det er nøkkelen til mer forståelse og et mer åpent samfunn når det gjelder mange ting, blant annet mennesker med funksjonsvariasjon. 28-åringen forteller at de er veldig stolte av hva de fikk til, men at de også hadde flere dilemmaer da de skulle planlegge festivalen. - Det var mange dilemmaer, for eksempel hvordan man løser sikkerheten med denne målgruppen, og ikke minst penger.
- I starten tenkte jeg at i verste fall går vi to millioner i minus. Det har gått litt bedre enn det, men det er krevende å lage en festival, sier Lie. - Så vi har ringt rundt og prøvd alt vi kan for å få tak i sponsorer og folk som kunne stille opp gratis. Men det gikk fint.
- Vi er ikke ruinert den dag i dag. Jeg håper i hvert fall ikke det, nå driver vi med sluttoppgjøret nu så vi vet ikke helt enda, sier hun
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