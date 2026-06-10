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Senegal med uavgjort og bekymring i VM-opkjøring, avviser flyplass-spekulasjoner

Sport News

Senegal med uavgjort og bekymring i VM-opkjøring, avviser flyplass-spekulasjoner
VM 2026SenegalNorge
📆6/10/2026 2:48 AM
📰TV 2 Nyhetene
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Senegal endte med 0-0 mot Saudi-Arabia i en oppkjøringskamp, men det viktigste var å unngå skader etter en farlig takling på forsvareren El Hadji Malick Diouf. Landslaget har også avvist spekulasjoner om uregelmessige kroppsvisninger på flyplass, og forklarer at alt foregikk planlagt og i samsvar med sikkerhetsregler.

Etter et 2-3-tap mot USA i sin første oppkjøringskamp til VM, møtte Norge s motstander Senegal et skuffende resultat med et 0-0 uavgjort mot Saudi-Arabia . Kaptein Sadio Mané ledet laget, men det vakste opp en urovekkende situasjon da innbytter Nicolas Jackson fikk to gule kort på to minutter og ble utvist.

Hovedfokus i oppkjøringskampene er imidlertid å unngå skader, noe som ble understreket da forsvareren El Hadji Malick Diouf ble liggende på bakken etter en kraftig takling. Denne episoden skapte bekymring på Lions-benken, ifølge rapporter. Videoer av Senegal-spillerne som ble kroppsvisitert på en flyplass gikk viralt i sosiale medier.

Det ble spekulert i at dette var en uregelmessighet ved ankomst til USA, men landslaget avklarte at kontrollen fant sted under ombordstigning på flyplassen i Raleigh den 7. juni 2026, ikke ved ankomst i San Antonio. Spillerbussen kjørte direkte fra hotellet til rullebane, for å optimalisere reisetid og unngå vanlige terminalområder. Landslaget understreker at prosedyren var i samsvar med flyplassikkerhetsregler og at det ikke ble rapportert noen spesielle hendelser.

Senegal åpner Norges VM-gruppe mot Frankrike i en kamp som sendes på TV 2 Play tirsdag 16. juni, før Norge møter Senegal tirsdag 23. juni

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VM 2026 Senegal Norge Saudi-Arabia Sadio Mané El Hadji Malick Diouf Oppkjøringskamp Kroppsvisning Flyplass TV 2 Play

 

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