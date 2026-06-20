Senegal-sjef Pape Thiaw ville ikke at laget hans skulle fullføre finalen. Senegal-spillerne gikk av banen på ordre fra landslagssjefen, etter to diskutable dommeravgjørelser på overtid. Pape Thiaw falt i anseelse hos mange, men mottok unison hyllest da han poserte med trofeet i Paris to måneder senere.

Senegal -sjef Pape Thiaw ville ikke at laget hans skulle fullføre finalen. Senegal -spillerne gikk av banen på ordre fra landslagssjefen, etter to diskutable dommeravgjørelser på overtid.

Pape Thiaw falt i anseelse hos mange, men mottok unison hyllest da han poserte med trofeet i Paris to måneder senere. Senegal-spillerne var usikre, men Pape Thiaw var en mann det var lett å stå opp imot. Senegal-spillerne var usikre, men Pape Thiaw var en mann det var lett å stå opp imot. Senegal-spillerne var usikre, men Pape Thiaw var en mann det var lett å stå opp imot





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