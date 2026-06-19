Senegalesere i Harlem opplever diskriminering og høye billettpriser før VM-kampen mot Norge

I Little Senegal i Harlem forteller senegalesere om hvordan innreiseforbud og skyhøye billettpriser hindrer dem i å støtte laget sitt under VM. Frisøren Mafall kaller det diskriminering, mens andre som Abdullah må jobbe to uker for én billett. Samtidig engasjerer lokalsamfunnet seg.

Lytt til saken - Selvfølgelig er det diskriminering, sier Mafall. Han er frisør og lar kunden vente mens han snakker med VG. Vi befinner oss på 116. gate på Manhatten.

Dette er hjertet av Harlem, en bydel som er kulturhistorisk viktig for afroamerikansk kultur, jazz og litteratur. Little Senegal kalles strøket. De siste 40 årene har stadig flere vestafrikanere slått seg ned i området, og spesielt innvandrere fra Senegal. Det er rundt 18.000 av dem i New York.

Nå snakker Mafall om innreiseforbudet president Donald Trump har ilagt mennesker fra Senegal. Noen få slipper inn, men de aller fleste får avslag på søknad om visum. Det er en helt annen vibe rundt dette verdensmesterskapet enn det har vært tidligere. Det er noe negativt over alt sammen.

Og det virker å være helt annerledes i USA enn hva det er i Mexico og Canada, mener Mafall. Han er irritert. Fotball har blitt politikk, mener han. På bordet foran speilet ved siden av ham står det en kopi av VM-pokalen.

I gatene er det senegalesiske drakter å se i vinduene overalt. Det er det ikke på tribunene i USA denne sommeren. Natt til tirsdag står Norge på den andre banehalvdelen. Senegal tapte åpningskampen mot Frankrike.

Derfor blir kampen mot Norge uhyre viktig. Aaland, gliser nær sagt alle VG er i kontakt med i Little Senegal. Bokstaven H er stum på fransk og VG smiler med. De ler når vi sier at vi kommer fra Norge.

Folk forstår hvorfor vi er her. Alle gleder seg til kamp. For i Senegal puster befolkningen fotball. Og det er ikke annerledes her i Harlem.

Vi skal gjøre akkurat det samme med Norge som det franskmennene gjorde med oss, sier skredderen Ali. Han sitter bak en symaskin inne i et basarområde. Og selv om han tenker på den brutale tiden som koloni, så bryter han ut i full latter. Ali er vennligheten selv, og han gleder seg til fotballkamp.

Like ved møter VG en mann i slutten av 20-årene. Abdullah kom alene fra Dakar til USA for tre år siden. Han er illegal flyktning og tok seg over grensen fra Mexico etter en strabasiøs reise i Sør-Amerika. Abdullah går i Senegal-drakt.

Han er i full jobb i en butikk i nærområdet. Men det å se Senegal mot Norge er ikke aktuelt. Jeg må jobbe i to uker for å kunne betale for én fotballbillett. Den kan koste opp mot tusen dollar.

Det er helt umulig. Hadde den kostet 4-500 dollar, så kanskje, sier han. Senegalesere som vil reise fra hjemlandet til USA for å se kampen mot Norge stoppes altså på grensen. Og mange senegalesere i USA stanses av skyhøye billettpriser.

Når man har familie i Senegal, og vil ta vare på dem, så kan man ikke forsvare å betale tusen dollar for en fotballbillett som varer i 90 minutter, sier Abdullah. Det har ulmet lenge. Men misnøyen har kommet mer til overflaten den siste uken. Kalidou Koulibaly gikk først ut og sa at han satte pris på at det senegalesiske fotballforbundet hjalp til med å få spillernes nærmeste familie til USA.

Men det er riktig at en del supportere ikke kan komme til USA. Jeg synes alle lag burde få over sine egne innbyggere, så jeg forstår ikke hvorfor det ikke gjelder for folk fra Afrika, sa den tidligere Chelsea-stjernen. Journalistene som dekker Koulibaly og resten av stjernene på Senegal er minst like opprørt: De har fått innreisetillatelse til USA med såkalt single entry. Det betyr at de ikke kan reise inn og ut av landet.

Så når Senegal skal spille sin tredjegruppekamp i Toronto, eller i et sluttspill i Mexico, så kan ikke journalistene reise dit. Samtidig: Ifølge Det hvite hus hadde 4,3 prosent av besøkende fra Senegal som kom til USA på forretningsvisum i fjor oppholdt seg lenger i landet enn de skulle. Blant dem som kom på studentvisum, så var tallet 13 prosent, ifølge The Athletic. Senegal-trener Pape Thiaw fikk spørsmål om innreiseforbudet på en pressekonferanse før oppgjøret mot Frankrike denne uken.

VG satt i salen og så hvordan han først forsøkte å vri seg unna. Det var et politisk spørsmål han ikke ønsket å gå inn på, sa han. Men han innrømmet samtidig at han ønsker seg flere landsmenn på tribunen. Vi har et stort senegalesisk samfunn her i New York.

Vi vet at de elsker landet sitt. Og de gjør mye bra for samfunnet i USA, sa treneren diplomatisk. I Little Senegal sitter det en kvinne som gir ham rett. Det kunne vært mange, mange flere supportere fra Senegal på tribunen mot Norge, mener Ramata Sokho.

Hun er visepresident i Senegalese Association of America. I 30 år har foreningen hjulpet mennesker fra Senegal i Harlem med store og små problemer. Det er behov for hjelp til alt mulig. Noen trenger et tak over hodet.

Andre har problemer med immigrasjonsmyndighetene. Alle kommer hit og vi forsøker å hjelpe dem. Helt siden senegalesere begynte å komme til New York, spesielt på 80- og 90-tallet, har det vært slik, blir VG fortalt. Alle tar ansvar for å hjelpe nyankomne fra hjemlandet.

Nå prater folk i hjemlandet om innreiseforbudet, forteller Sokho. Stemningen er preget av både glede over fotballen og bitterhet over urettferdigheten. Little Senegal lever og ånder for kampen mot Norge, men mange vil ikke få oppleve den på stadion





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