Manchester City er klare for FA-cupfinalen etter en 2-1 seier over Southampton, sikret med et sent mål av Claudio Echeverri González. Southampton ledet lenge, men City snudde kampen i sluttminuttene.

Manchester City sikret seg en plass i FA-cupfinalen for fjerde år på rad etter en dramatisk og spennende semifinale mot Southampton på Wembley . Kampen, som virket å lene seg mot en skuffende kveld for City-fansen, tok en uventet vending i sluttminuttene.

Southampton, som kjempet tappert gjennom hele kampen, sjokkerte City-publikummet da Finn Azaz scoret et fantastisk mål i det 79. minutt, og sendte nivå-to-laget i ledelsen. Målet, som ble beskrevet som et jordskjelv av Viaplays kommentator Eivind Bisgaard Sundet, ga Southampton håp om en sensasjonell seier. Men City svarte raskt, og innbytter Jérémy Doku utlignet til 1-1 kort tid etter. Likevel var det spenning helt til slutt.

Med bare tre minutter igjen av ordinær tid, leverte spanjolen Claudio Echeverri González et mål som vil bli husket lenge. Fra 25 meters hold hamret han ballen i nettmaskene, og traff nærmeste kryss med en presisjon som var umulig for Southampton-keeperen å stoppe. Målet sikret City avansementet til finalen, og sendte City-fansen i ekstase. Selv om City dominerte store deler av kampen, spesielt etter pausen, viste Southampton en imponerende defensiv organisasjon og evne til å skape problemer for favorittene.

Før pause slet City med å bryte ned Southamptons kompakte forsvar, og Southampton hadde til og med en scoring annullert for offside etter bare tolv minutters spill. Leo Scienza trodde han hadde sendt gjestene i ledelsen, men VAR avslørte at han var i en offsideposisjon da han mottok ballen. Erling Braut Haaland ble benket fra start og erstattet Omar Marmoush etter drøyt 70 minutter. Haaland fikk dermed se en City-offensiv som ikke helt fant flyt, spesielt i første omgang.

Citys manager Pep Guardiola valgte å hvile sin stjernespiss, muligens med tanke på kommende viktige kamper i Premier League og Champions League. Southamptons innsats var bemerkelsesverdig, og de viste at de kunne matche et av verdens beste lag. De kjempet med stor intensitet og dedikasjon, og ga City en skikkelig kamp. Søndag venter den andre semifinalen mellom Chelsea og Leeds, hvor Leeds jakter på sin første FA-cupfinale siden 1973.

Denne kampen vil avgjøre hvem som møter Manchester City i finalen på Wembley. Citys vei til finalen har vært imponerende, og de er nå favoritter til å vinne hele turneringen. Men de må ikke undervurdere motstanderen i finalen, uansett hvem det blir. Southamptons prestasjon i semifinalen viser at alt er mulig i fotball, og at selv de største favorittene kan bli slått.

Kampen var en påminnelse om FA-cupens magi og uforutsigbarhet, og den vil bli husket som en av de mest dramatiske semifinalene på lenge. González’ mål vil garantert bli vist i høydepunkter i årene som kommer, og det vil bli snakket om det lenge





