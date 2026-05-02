Sensasjonell seier til Drammen over Elverum etter fire ekstraomganger

Drammen sjokkerte håndball-Norge ved å slå seriemester Elverum 35-34 i den første semifinalekampen i sluttspillet etter en dramatisk kamp som gikk til fire ekstraomganger. Sondre Skovli ble matchvinner for Drammen.

Drammen sjokkerte håndball -Norge og tok en sensasjonell seier over seriemester Elverum i den første semifinalekampen i sluttspillet. Kampen, som ble spilt i Drammen , var en intens og dramatisk affære som strakte seg over hele 84 minutter, inkludert fire ekstraomganger.

Drammen, som ble ansett som underdogs, viste en imponerende moral og kampvilje, og klarte å holde unna presset fra et sterkt Elverum-lag. Fra start av kampen var det tydelig at Drammen var fast bestemt på å gi Elverum en tøff kamp. Laget etablerte tidlig en ledelse, og gikk til pause med en komfortabel seksmålsledelse. Elverum, som har en lang og suksessfull historie i sluttspillet med elleve titler, viste imidlertid at de ikke ville gi seg uten kamp.

De presset på mot slutten av ordinær spilletid, og med to minutter igjen på klokken klarte de å utligne til 25-25, takket være et mål fra Kevin Maagerø Gulliksen. August Lind Oma sendte Drammen i ledelsen igjen, men Gulliksen svarte umiddelbart, og dermed måtte kampen avgjøres i ekstraomganger. Ekstraomgangene ble en nervepirrende affære, med begge lag som kjempet desperat for å sikre seg seieren.

Først én, deretter to, og til slutt tre ekstraomganger ble spilt, uten at noen av lagene klarte å rykke fra. Stillingen var 3-34 etter den tredje ekstraomgangen, og kampen fortsatte til en fjerde, avgjørende ekstraomgang. Til slutt var det Sondre Skovli som ble Drammens helte, da han satte inn det avgjørende målet som ga laget seieren 35-34. Drammen-treneren var full av lovord om sine spillere etter kampen, og fremhevet deres utrolige innsats og kampvilje.

Elverum-trener Mario Matic erkjente at laget hadde gjort en dårlig start på kampen, men lovet at de ville komme sterkere tilbake i den andre kampen. Den andre semifinalekampen spilles onsdag, og vil bli sendt på TV 2 Sport 2 klokken 18.00. Denne kampen forventes å bli like intens og spennende som den første, og vil avgjøre hvilket lag som går til finalen i sluttspillet. Drammens seier er en stor prestasjon, og viser at alt er mulig i håndball.

Laget har bevist at de kan konkurrere med de beste, og de har nå et godt utgangspunkt for å nå finalen. Elverum vil imidlertid ikke gi seg uten kamp, og de vil gjøre alt de kan for å snu resultatet i den andre kampen. Fansen kan forvente en spennende og dramatisk kamp, med mye følelser og intensitet





