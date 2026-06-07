Senterparti-politiker flau over Vestfossen-video

Gruppeleder Magnus Weggesrud i Senterpartiet ble filmet beruset sammen med det beryktede Vestfossen-miljøet. Han tar avstand fra uttalelsene og kaller det en lærepenge. Partiledelsen mener det ikke får konsekvenser for hans politiske karriere.

Det er jo ikke annet enn pinlig og flaut det som skjedde den natta, sier Magnus Weggesrud til Dagbladet. Han er gruppeleder for Senterpartiet i Buskerud og ble filmet i utøyet sammen med medlemmer fra det såkalte Vestfossen-miljøet.

I videoklippet, som dukket opp på Tiktok, ser han beruset ut og ropte ut til Rino Greven Tollefsen, en sentral skikkelse i det beryktede miljøet. Weggesrud innrømmer at han hadde drukket for mye alkohol og at han ikke husker helt hva som skjedde den kvelden. Han tar avstand fra uttalelsene og miljøet, og kaller det en lærepenge. Partiledelsen i Buskerud Senterparti har tatt kontakt med ham, men konsekvenser for hans politiske stilling blir ikke trukket.

Ordfører Pål Rørby i Hemsedal, som også er leder for Buskerud Senterparti, oppfatter Weggesrud som en dyktig politiker og tror han har lært av episoden. Miljøet på Vestfossen har tidligere vært i politiets søkelys og skaper frykt i bygda, ifølge NRK. Weggesrud forteller at han først så videoen da han scrollet på Tiktok, og at han ikke visste han var filmet. Etter å ha sett den, tok han kontakt med partiet for å informere.

Han beskriver episoden som frustrerende på grunn av hukommelsestapet, og var spesielt lei av at det preger lokalsamfunnet. Rørby sier at partiet har gitt uttrykk for at slik adferd ikke er akseptabel, men at de håper Weggesrud kan riste seg løs og fortsette politisk arbeid





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