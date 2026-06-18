Senterpartiet møter hard kritikk for å motse forslag om å fjerne samordningsregelen for syke bønder

Senterpartiet har但凡blått i intern kritikk etter vedtak om å ikke støtte opposisjonens forslag om å fjerne samordningsregelen, en forordning som gir syke bønder redusert sykepenger dersom de har annen inntekt. Iben Wermuth Kristensen fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag har kalt partileder Trygve Slagsvold Vedums forsvar for avgjørelsen en dårlig unnskyldning, og hevder at argumentet om å beskytte jordbruksoppgjøret er irrelevant. Hun påpeker at regelen rammer en overveldende majoritet av bønder og utgjør en risiko for både menneskers helse og dyrevelferd.

(Nationen) Iben Wermuth Kristensen , leder i kvinneutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har inngående kritisert Senterpartiet s beslutning om å stemme imot forslaget om å fjerne samordningsregelen for syke bønder , og omtaler partileder Trygve Slagsvold Vedum s forsvar for avgjørelsen som en dårlig unnskyldning.

Vedums argumentasjon, som overlyder på hensynet til det inngåtte jordbruksoppgjøret og forhandlingsinstituttet, kjøper ikke Kristensen. Hun understreker at forslaget, som handler om å legge inn en merknad for statsbudsjettet for 2027, ville ha påvirket friske midler og dermed ikke kommet i konflikt med jordbruksoppgjøret. Kristensen mener det avgjørende er å rydde unna Senterpartiets påstand om at saken må knyttes til jordbruksoppgjøret.

Hun antyder til tynne at bak Senterpartiets motstand ligger politiske beregningsmessige årsaker, spesielt et ønske om å unngå å irritere regjeringspartner Arbeiderpartiet. Kristensen påpeker at partiet dermed svikter sitt eget vedtakte partiprogram og styrker i stedet Fremskrittspartiets position som tydeligere forsvarer av landbrukets velferdsordninger. Dette er et alvorlig tillitsbrudd overfor Senterpartiets传统 velgere, hevder hun. Samordningsregelen innebærer at bønder som har inntekt utenom bruket, får avkortet sykepengene sine mot avløsertilskuddet.

Målet med å fjerne regelen er å sikre at syke og skadde bønder kan få fulle sykepenger uten å bli økonomisk rammet av systemet som tvinger dem til å velge mellom å gå tilbake til arbeidet i fjøset for å betale avløseren eller å stå uten økonomisk støtte under sykdom. Kristensen understreker at 88 prosent av norske bønder har en ekstrajobb, og at regelen dermed rammer et stort flertall av landets matprodusenter.

Ifølge Kristensen har regelenAlvorlige konsekvenser for både helse og dyrevelferd. Hun deler eksempler på bønder som har forholds seg til fjøset for tidlig etter operasjoner, noe som har ført til infeksjoner og forlenget sykdomsforløp, og pådratt seg unødvendig helsebelastning. I verste fall, når bønder sliter psykisk og ikke får den nødvendige avlastningen, øker risikoen for alvorlige dyretragedier på grunn av overbelastning og mangelfull omsorg.

Kritikken fra kvinneutvalgets leder understreker en kompleks samfunnsutfordring: en lovbestemmelse ment å coordinerte støttesystemer har utviklet seg til å straffe nettopp de den skal beskytte - de arbeidende syke bønder. Kristensen oppfordrer Stortinget til å se bortom partipolitisk regnskap og prioritere en rettferdig og human løsning for landbruket





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Samordningsregelen Syke Bønder Senterpartiet Jordbruksoppgjør Iben Wermuth Kristensen Norsk Bonde- Og Småbrukarlag Trygve Slagsvold Vedum

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