Serie A-kaos: Roma-derby flyttes til mandag, mange kamper flyttes til mandag

Det er kaos i Serie A-tabellen, og det er søndagens hovedstadsderby mellom Roma og Lazio som er i sentrum. Det er satt opp med kampstart 12.30, men det er samtidig finale i en TV 2 Play-sendte Masters-turneringen i tennis. Det skaper problemer med sikkerheten, og derfor flyttes kampen til mandag. Mange kamper flyttes til mandag også, og det skaper frustrasjon blant lag og supportere.

Kjernen i kaoset som har oppstått på tampen av den italienske fotballsesongen er søndagens hovedstadsderby mellom Roma og Lazio. Det er i utgangspunktet satt opp med kampstart 12.30.

Men: Klokken 17 søndag er det samtidig finale i den TV 2 Play-sendte Masters-turneringen i tennis nettopp i Roma. Den kampen spilles i Foro Italico, som ligger i samme kompleks som fotballkampen skal spilles. Som følge av frykt for sikkerheten, har lokale myndigheter besluttet at de to arrangementene ikke kan gå så tett på hverandre. De har dermed beordret at fotballderbyet flyttes til mandag kveld.

Som følge av den tette kampen om tabellplasseringene bak seriemester Inter, må nemlig kampene til Napoli, Juventus, Milan, Roma og Como i kommende runde spilles samtidig for å sikre rettferdighet. Dermed må også et knippe andre kamper flyttes til mandag, dersom dette gjøres med Roma-derbyet. Det skaper igjen stor frustrasjon blant lag og supportere som har planlagt å reise til de aktuelle kampene. De nevnte klubbene bak Inter kjemper om attraktive plasser i høstens Champions League.

Dermed står mye på spill i de to siste serierundene. Serie A-ledelsen har som en løsning foreslått å ha avspark i Roma-derbyet klokken 12 søndag, samtidig som tennisfinalen skyves til 17.30. Det ble avvist av myndighetene i hovedstaden. Bønn til klubbene Lazio-trener Maurizio Sarri ble spurt om terminliste-kaoset onsdag, etter lagets tap mot Inter i den italienske cupfinalen.

Han la all skyld på Serie A-ledelsen, og la til at han ikke kommer til å dukke opp på stadion hvis derbyet blir spilt søndag. Serie A-president Ezio Simonelli har uttalt at situasjonen kunne vært unngått, men at man ikke kunne forutse at så mange som fem kamper må spilles samtidig, samt at Lazio skulle gå til cupfinale. Fem poeng skiller Napoli, som ligger på andreplass på tabellen, og sjetteplasserte Como.

Napoli har 70 poeng, Juventus 68, Milan og Roma 67 og Como 65. Casper Ruud spiller fredag semifinale i Masters-turneringen i den italienske hovedstaden. Han er høyaktuell for finalespill søndag





