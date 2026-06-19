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Seriebedrager må stå til ansvar for over én million kroner

Kriminalitet News

Seriebedrager må stå til ansvar for over én million kroner
SeriebedragerGrovt BedrageriRan
📆6/19/2026 4:52 PM
📰TV 2 Nyhetene
21 sec. here / 8 min. at publisher
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En 32 år gammel mann skal ha svindlet fem personer for over én million kroner i perioden juni i fjor til februar i år. Han har blitt tiltalt for grovt bedrageri og er kjent for politiet fra tidligere. Mannen er også tiltalt for å ha ranet til seg en Rolex Day-Date-klokke og en diamantring til en verdi av 239.000 kroner.

En 32 år gammel mann skal ha svindlet fem personer for over én million kroner i perioden juni i fjor til februar i år. Han har blitt tiltalt for grovt bedrageri og er kjent for politiet fra tidligere.

Mannen er også tiltalt for å ha ranet til seg en Rolex Day-Date-klokke og en diamantring til en verdi av 239.000 kroner. Han soner for tiden en dom på elleve måneders fengsel og har også vært dømt for lignende bedragerier i 2025. Politiet har fått dokumentasjon fra svindelofrene og vil bruke falske banktransaksjoner som bevis i rettssaken. Rettssaken begynner i Søndre Østfold tingrett mandag

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TV 2 Nyhetene /  🏆 29. in NO

Seriebedrager Grovt Bedrageri Ran Rolex Diamantring Politiet

 

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