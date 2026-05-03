Shakira forventer historisk konsert på Copacabana: To millioner ventet

Shakira er klar til å gi en historisk konsert på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro, hvor to millioner mennesker forventes å samles. Latinostjernen sier at dette vil bli den største konserten i karrieren hennes, og fansene er i høy forventning.

Marcela Demora (29) fra Uruguay har sett Shakira på scenen 14 ganger, men forventningene til konserten på Copacabana -stranden i Rio de Janeiro er høyere enn noen gang før.

Hun er en av millionene som forventes å fylle stranden under Shakiras gigantiske gratiskonsert, som er en del av hennes verdensturné «Las Mujeres Ya No Lloran» («Kvinner gråter ikke lenger»). Konserten er inspirert av Shakiras album fra 2024, og latinostjernen har selv sagt at dette vil bli den største konserten i karrieren hennes. Hun har lenge drømt om å synge på Copacabana, et sted hun beskriver som magisk.

I fjor holdt Lady Gaga en tilsvarende gratiskonsert på samme sted, hvor to millioner mennesker samlet seg. Året før var det Madonna som opptrådte på stranda. Rios ordfører Eduardo Cavaliere understreker at slike fester er viktig for byen, da de skaper jobber, inntekter og identitet. Han sier at fester er seriøs business for Rio de Janeiro.

Shakiras konsert er en del av en lang tradisjon med store musikkbegivenheter på Copacabana, og forventningene er høye blant fansene. Mange har reist langt for å være med, og atmosfæren er allerede elektrisk. Konserten er en del av Shakiras comeback etter en turbulent periode, og hun har lovet en uforglemmelig opplevelse. Med et sett som inkluderer både klassiske hits og nye låter, vil Shakira vise at hun fortsatt er en av verdens største artister.

Forventningene er høye, og mange tror at denne konserten vil gå ned i historien som en av de største noensinne





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shakira Copacabana Konsert Rio De Janeiro Latinomusikk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Shakira gir gratiskonsert for to millioner på CopacabanaDen colombianske superstjernen Shakira skal holde en gratiskonsert på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro lørdag kveld. Myndighetene forventer at rundt to millioner mennesker vil møte opp. Konserten er en del av hennes verdensturne «Las Mujeres Ya No Lloran». Shakira kalte det for en drøm å synge på dette magiske stedet. Arrangementet kan gi over én milliard kroner i inntekter til Rio.

Read more »

Shakira forventer historisk konsert på CopacabanaUruguayanske Marcela Demora (29) forventer et historisk show da Shakira holder konsert på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro. To millioner mennesker forventes å delta under konserten, som er en del av Shakiras verdensturné 'Las Mujeres Ya No Lloran'. Shakira har drømt om å synge på dette magiske stedet, og konserten kan bli den største i hennes karriere. Tidligere har også Lady Gaga og Madonna holdt gratiskonserter på samme sted.

Read more »

Shakira tar over Copacabana: To millioner forventes til historisk konsertLatinostjernen Shakira er klar til å gi en historisk konsert på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro. Forventes at to millioner mennesker vil samle seg for å feire stjernen, som har lovet en uforglemmelig aften. Konserten er en del av hennes verdensturné «Las Mujeres Ya No Lloran».

Read more »

Shakira forventer historisk konsert på CopacabanaUruguayanske Marcela Demora forventer et historisk show da Shakira opptrer på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro. To millioner forventes å delta under konserten, som er en del av hennes verdensturné 'Las Mujeres Ya No Lloran'. Shakira kalte stedet for et magisk sted og sa at dette vil bli den største konserten i karrieren. Forut for henne har Lady Gaga og Madonna også holdt store konserter på samme sted.

Read more »

Shakira setter rekord med gigantisk konsert i CopacabanaShakira er klar til å skrive historie med en gigantisk konsert i Copacabana, hvor to millioner mennesker forventes å delta. Latinostjernen sier at dette vil bli den største konserten i karrieren, og fans fra hele verden har reist til Brasil for å se showet. Konserten er en del av hennes verdensturne «Las Mujeres Ya No Lloran» og vil være en uforglemmelig opplevelse med dans, sang og et sterkt budskap om kvinneempowerment.

Read more »

Shakira trer i fotsporene til Madonna og Lady Gaga med rekordkonsert i RioDen colombianske superstjernen Shakira har trukket enorme folkemengder til Copacabana-stranden i Rio de Janeiro. Fans har ventet i timer før konserten, som er en del av hennes rekordsettinge verdensturné 'Las Mujeres Ya No Lloran'. Shakira har solgt over 90 millioner album og vunnet 15 Latin Grammy-priser. Konserten forventes å gi Rios økonomi en innsprøytning på halvannen milliard kroner.

Read more »