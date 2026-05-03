Shakira setter rekord med gigantisk konsert i Copacabana

Shakira er klar til å skrive historie med en gigantisk konsert i Copacabana, hvor to millioner mennesker forventes å delta. Latinostjernen sier at dette vil bli den største konserten i karrieren, og fans fra hele verden har reist til Brasil for å se showet. Konserten er en del av hennes verdensturne «Las Mujeres Ya No Lloran» og vil være en uforglemmelig opplevelse med dans, sang og et sterkt budskap om kvinneempowerment.

Forventningene er høye når Shakira skal opp på scenen i Copacabana . Marcela Demora, en 29-årig urugayansk fan, er på sin 14. Shakira -konsert og forventer at showet vil bli historisk.

Hun sier til avisa at Copacabana vil overgi seg til Shakira-fenomenet. Konserten er en del av Shakiras verdensturne «Las Mujeres Ya No Lloran», som oversettes til «Kvinner gråter ikke lenger», og er oppkalt etter hennes album fra 2024. Latinostjernen har i et intervju med brasiliansk TV uttrykt at hun forventer at denne konserten blir den største i karrieren. Hun sier at det er en drøm å synge på denne stranden, som hun beskriver som et magisk sted.

Shakira er ikke den første store stjernen som oppfører seg på Copacabana. I mai i fjor holdt Lady Gaga en gratiskonsert samme sted, og rundt to millioner personer samlet seg på stranda. Året før var det Madonna som opptrådte. Rios ordfører, Eduardo Cavaliere, sier at fester er seriøs business for byen.

Fordi fester skaper jobber, inntekt, utvikling og identitet for byen. Shakiras konsert er ventet å trekke til seg to millioner mennesker, noe som vil gjøre det til en av de største konsertene i verden. Fans fra hele verden har reist til Brasil for å se Latinasuperstjernen live. Shakira har alltid hatt et spesielt forhold til Brasil, og hun har ofte sagt at landet har en spesiell plass i hennes hjerte.

Konserten er en del av hennes verdensturne, og hun har lovet å levere et show som vil bli husket i lang tid. Med et settliste som spenner fra hennes største hits til nye låter fra albumet «Las Mujeres Ya No Lloran», vil Shakira sikkert levere en uforglemmelig opplevelse for alle som er til stede. Shakira er kjent for sine energiske opplevelser, og fans kan forvente en blanding av dans, sang og underholdning.

Konserten vil også ha en sterk budskap om kvinneempowerment, noe som er et sentralt tema i hennes nye album. Shakira har alltid vært en stemme for kvinner over hele verden, og hun bruker musikk til å spre viktige budskap. Med en karriere som strekker seg over flere tiår, har Shakira etablert seg som en av de største artistene i verden. Hun har vunnet flere priser, inkludert Grammy Awards og Latin Grammy Awards, og har solgt millioner av album verden over.

Shakiras konsert i Copacabana vil sikkert være en av de største musikkeventene i år, og fans over hele verden ser frem til å se hva hun har i tankene for denne spesielle konserten





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shakira Copacabana Konsert Latinostjerne Kvinneempowerment

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norgespris har spart nordmenn 11 milliarder kroner – nå må Regjeringen sette av mer pengerNorgespris har vært en suksess for norske husholdninger, men Regjeringen må nå sette av mer penger i revidert budsjett for å dekke gapet mellom Norgespris og spotpris på strøm i 2026. Energiminister Terje Aasland (Ap) understreker at ordningen har tryggt økonomien for nordmenn og at det fortsatt er viktig å spare strøm.

Read more »

Skjelven på underleppaKarpe gir seg. Helvete heller, hvem skal sette ord på den norske tilstanden nå?

Read more »

Shakira gir gratiskonsert for to millioner på CopacabanaDen colombianske superstjernen Shakira skal holde en gratiskonsert på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro lørdag kveld. Myndighetene forventer at rundt to millioner mennesker vil møte opp. Konserten er en del av hennes verdensturne «Las Mujeres Ya No Lloran». Shakira kalte det for en drøm å synge på dette magiske stedet. Arrangementet kan gi over én milliard kroner i inntekter til Rio.

Read more »

Shakira forventer historisk konsert på CopacabanaUruguayanske Marcela Demora (29) forventer et historisk show da Shakira holder konsert på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro. To millioner mennesker forventes å delta under konserten, som er en del av Shakiras verdensturné 'Las Mujeres Ya No Lloran'. Shakira har drømt om å synge på dette magiske stedet, og konserten kan bli den største i hennes karriere. Tidligere har også Lady Gaga og Madonna holdt gratiskonserter på samme sted.

Read more »

Shakira tar over Copacabana: To millioner forventes til historisk konsertLatinostjernen Shakira er klar til å gi en historisk konsert på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro. Forventes at to millioner mennesker vil samle seg for å feire stjernen, som har lovet en uforglemmelig aften. Konserten er en del av hennes verdensturné «Las Mujeres Ya No Lloran».

Read more »

Shakira forventer historisk konsert på CopacabanaUruguayanske Marcela Demora forventer et historisk show da Shakira opptrer på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro. To millioner forventes å delta under konserten, som er en del av hennes verdensturné 'Las Mujeres Ya No Lloran'. Shakira kalte stedet for et magisk sted og sa at dette vil bli den største konserten i karrieren. Forut for henne har Lady Gaga og Madonna også holdt store konserter på samme sted.

Read more »