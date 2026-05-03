Shakira tar over Copacabana: To millioner forventes til historisk konsert

Latinostjernen Shakira er klar til å gi en historisk konsert på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro. Forventes at to millioner mennesker vil samle seg for å feire stjernen, som har lovet en uforglemmelig aften. Konserten er en del av hennes verdensturné «Las Mujeres Ya No Lloran».

Forventningene er høye når Shakira står på scenen på Copacabana -stranden i Rio de Janeiro. Den urugayanske fansen Marcela Demora (29) har sett stjernen på scenen 14 ganger, og hun er overbevist om at denne konserten vil bli historisk.

Hun forteller til avisa at Copacabana vil overgi seg til Shakira-fenomenet. Til konserten forventes det at to millioner mennesker vil samle seg for å feire Latinostjernen. Konserten er en del av Shakiras verdensturné «Las Mujeres Ya No Lloran», som betyr «Kvinner gråter ikke lenger», og er oppkalt etter hennes album fra 2024. Shakira har tidligere uttalt at hun forventer at denne konserten vil bli den største i karrieren.

I et intervju med brasiliansk TV sa hun at det er en drøm å synge på Copacabana-stranden, et sted hun beskriver som magisk. Forrige år holdt Lady Gaga en gratiskonsert på samme sted, og også da samlet rundt to millioner mennesker seg. Året før var det Madonna som opptrådte på stranda. Rios ordfører Eduardo Cavaliere understreker at slike fester er viktig for byen.

De skaper jobber, inntekt, utvikling og identitet for Rio de Janeiro. Han sier at fester er seriøs business for byen. Shakiras konsert er en del av en lang tradisjon med store opptritt på Copacabana-stranden, og fansen forventer at det vil bli en uforglemmelig aften. Latinostjernen har alltid hatt en spesielt plass i hjertene til brasilianske fans, og denne konserten vil sannsynligvis styrke dette forholdet ytterligere.

Med en karriere som strekker seg over flere tiår, har Shakira etablert seg som en av de største artistene i verden. Hun har solgt millioner av album, vunnet utallige priser og inspirert generasjoner av fans. Konserten på Copacabana vil sannsynligvis bli en av de mest minnesverdige i hennes karriere, og det er ingen tvil om at hun vil levere en fantastisk show.

Fans fra hele verden har reist til Rio de Janeiro for å være med på denne historiske konserten, og forventningene er høye. Shakira har alltid vært kjent for sin energiske sceneopptritt og sin evne til å forbinde seg med publikum. Denne konserten vil sannsynligvis ikke være noe unntak, og det er stor forventning om at hun vil levere en uforglemmelig aften for alle som er til stede.

Med en scene som strekker seg ut over stranden og et publikum som er klar til å feire, vil dette bli en aften som vil gå til historien





dbmeninger / 🏆 22. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shakira Copacabana Rio De Janeiro Konsert Latinostjerne

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jens Hjertø-Dahl takket nei til 80-millioner-tilbudetTromsø-spilleren Jens Hjertø-Dahl (20) takket nei til et tilbud fra Besiktas på opp mot 80 millioner kroner i vinter. Han prioriterer karrierevalg fremfor store summer og drømmer om Champions League. Klubber som West Ham, Hamburg og Benfica har vist interesse, men han søker det riktige steget.

Read more »

Kokainfunn i Oslo kobles til større narkonettverk – eks-missedronning tar over for pressesjefDagbladet melder om koblinger mellom kokainbruk på Oslo vest, et større skandinavisk narkonettverk og en nylig narkodom i Finnmark. Saken inkluderer også informasjon om endringer i presseteamet i Det hvite hus.

Read more »

Shakira gir gratiskonsert for to millioner på CopacabanaDen colombianske superstjernen Shakira skal holde en gratiskonsert på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro lørdag kveld. Myndighetene forventer at rundt to millioner mennesker vil møte opp. Konserten er en del av hennes verdensturne «Las Mujeres Ya No Lloran». Shakira kalte det for en drøm å synge på dette magiske stedet. Arrangementet kan gi over én milliard kroner i inntekter til Rio.

Read more »

Shakira forventer historisk konsert på CopacabanaUruguayanske Marcela Demora (29) forventer et historisk show da Shakira holder konsert på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro. To millioner mennesker forventes å delta under konserten, som er en del av Shakiras verdensturné 'Las Mujeres Ya No Lloran'. Shakira har drømt om å synge på dette magiske stedet, og konserten kan bli den største i hennes karriere. Tidligere har også Lady Gaga og Madonna holdt gratiskonserter på samme sted.

Read more »