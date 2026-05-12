Shea Charles vinner sitat for Middlesbrough mot Southampton

Den australske ballen Shea Charles gjorde det 116. minutt som pitchvinner for Middlesbrough mot Southampton ved å scorese et innlegg fra høyresiden som seilte over goalkeeperen Dael Fry og avsluttet i mål bak den unge keeperen Sol Brynn. Begge lag ropte på straffe under kampen, men ingen ble hørt av dommeren.

Lytt til saken Shea Charles ble matchvinner i det 116. minutt med et innlegg fra høyresiden som seilte over luggen på Middlesbrough-stopper Dael Fry og forsvant i mål ved stolpen bak en utspilt og fortvilet keeper Sol Brynn .

Begge lag ropte flere ganger høyt på straffe i kampen, men ble ikke hørt av dommeren. Det er ikke VAR i opprykkskvalifiseringen før i finalen på Wembley. Man så i stedet ut til å være på vei mot straffesparkkonkurranse om å bli Hulls motstander i finalen om Premier League-opprykk, men det bisarre vinnermålet sørget for at det ikke ble tatt straffespark på St. Mary's. 23. mai avgjøres det hvem som slår følge med Coventry og Ipswich opp til eliten.

Tidlig ledelse Etter den målløse første kampen i nordøst, som ble overskygget av beskyldninger mot Southampton om å ha spionert på en Middlesbrough-trening, var det gjestene som fikk den beste starten på sørkysten. Australske Riley McGree scoret semifinalens første mål før det var spilt fem minutter. Middlesbrough bet seg fast i angrepssonen, og Callum Brittain slo flatt inn fra høyre. McGree sendte et direkteskudd mellom beina på James Bree og inn i lengste hjørne.

Sju minutter senere misset Southampton-spiss Ross Stewart en kjempesjanse til å utligne. Han kastet seg fram og avsluttet fra et par meter på et innlegg fra Ryan Manning, men traff ikke ballen som han ville og så den gå utenfor. Beskyldninger I slutten av første omgang gnistret det til både på banen og sidelinja etter en duell mellom gjestenes Luke Ayling og hjemmelagets Taylor Harwood-Bellis. Ayling var rasende og hevdet at Harwood-Bellis hadde brukt "diskriminerende" ord mot ham.

Dommer Andy Madley snakket med begge trenerne, som deretter havnet i en hissig ordveksling og måtte trekkes fra hverandre. Dommeren sa ifølge Sky Sports at han ville omtale episoden i sin rapport. På overtid i omgangen fikk Southampton sin utligning. Bree tok frispark fra venstre nesten ved dødlinja.

Manning avsluttet på volley ved lengste stolpe, og keeper Sol Brynn slo ballen opp i lufta. Ved motsatt stolpe hoppet Stewart høyest og nikket inn. Hett igjen I det 59. minutt traff et skudd fra Manning beinet til Ayling, endret retning og trillet rett utenfor stolpen. Ti minutter før full tid ble det hett utenfor banen igjen da Middlesbrough-spiller Matt Targett rev til seg ballen fra en ballgutt som ikke ville slippe den.

Han ble omringet av Southampton-reserver under oppvarming, og det oppsto knuffing. På overtid ropte hjemmelaget igjen på straffe da innbytter Cyle Larin jaget en ball inn i feltet, spilte den og ble veltet av Boro-stopper Dael Fry, men Madeley vinket igjen spillet videre. Ekstraomgangene forløp uten mål helt til Fry og Brynn så ulykksalig feilberegnet innlegget fra Charles. Etter seks tilleggsminutter i 2. ekstraomgang var håpet, og sesongen, over for Middlesbrough





