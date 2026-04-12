Sheffield Wednesday knuser negativ rekord: 37 kamper uten seier

Sheffield Wednesday har satt en uønsket rekord i engelsk fotball ved å gå 37 kamper uten seier. Rekorden ble satt etter en uavgjort kamp mot Coventry, som skulle sikre opprykk til Premier League. Klubben har nå fire kamper igjen av sesongen for å snu trenden.

Husker du hva du gjorde den 20. september 2025? Sheffield Wednesday -supporterne vil aldri glemme det. Det var dagen deres lag sist kunne juble over en seier. Lørdag knuste den kriserammede klubben en rekord ingen i England ønsker å være i nærheten av. Sheffield Wednesday spilte en bemerkelsesverdig kamp mot Coventry og deres manager Frank Lampard, som var på jakt etter å sikre opprykk til Premier League for serielederen.

Wednesday var imidlertid fast bestemt på å hindre feiringen, og kampen endte 0-0. Det var en gruppe skuffede Coventry-spillere som hadde forventet å feire historisk opprykk, men like skuffet var også Sheffield Wednesday. Uavgjortresultatet betyr at klubben nå har spilt 37 kamper i alle konkurranser uten å smake seier. Rekorden ble tidligere holdt av Derby County, som gikk gjennom en hel sesong uten seier mellom september 2007 og august 2008. Nå er det Sheffield Wednesday som står alene med denne uønskede rekorden i engelsk fotball. «The Owls», som klubben kalles, har for lengst rykket ned til League One, og de har fire kamper igjen denne sesongen for å avslutte den negative trenden. Spillerne og støtteapparatet jobber hardt for å finne tilbake til vinneroppskriften, men resultatene har uteblitt. Forventningene var høye før sesongen, men realiteten har vært langt tøffere. Fansen er fortsatt trofast, men frustrasjonen er tydelig. Klubben står overfor en stor utfordring, ikke bare på banen, men også når det gjelder å bygge opp moralen og selvtilliten. Det er avgjørende å bryte denne rekken for å gi klubben et løft og for å sette et positivt preg på neste sesong. Klubben har investert i nye spillere, og trenerteamet jobber hardt for å forbedre taktikken og lagmoralen. De håper å snu trenden, men tiden begynner å renne ut. Klubben må fokusere på de resterende kampene og jobbe hardt for å sikre noen positive resultater. En seier vil ikke bare være en sportslig triumf, men også et viktig skritt for å gjenopprette håpet blant fansen og å gi klubben et løft inn i neste sesong. Hele klubben, fra spillerne til støtteapparatet og supporterne, er klare for å gi alt i de kommende kampene





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sheffield Wednesday Fotball Rekord League One Uten Seier

United States Latest News, United States Headlines

