Sheffield Wednesday reddet: Amerikansk oppkjøp godkjent

Et amerikansk-ledet konsortium har kjøpt Sheffield Wednesday, og avslutter dermed en lang periode med usikkerhet og administrasjon. Klubben får et fradrag på 15 poeng, men får lov til å signere nye spillere.

Sheffield Wednesday har endelig fått en lysere fremtid etter over seks måneder under administrasjon. Den etterlengtede godkjenningen av et oppkjøp ledet av et amerikansk konsortium, Arise Capital Partners , markerer slutten på Dejphon Chansiris eierskap og en ny æra for klubben.

Nyheten ble møtt med jubel fra fansen, som har levd i stor usikkerhet i lang tid. Overgangen har imidlertid ikke kommet uten konsekvenser. Klubben vil motta et fradrag på 15 poeng som følge av avgangen fra administrasjonen, en straff som reflekterer sakens kompleksitet og de utfordringene alle parter har stått overfor. Til tross for poengstraffen vil Sheffield Wednesday være underlagt budsjettbegrensninger de neste to sesongene, en betingelse for å forbli en del av EFL (English Football League).

Likevel får klubben lov til å signere nye spillere, noe som gir håp om en rask revitalisering av laget. Oppkjøpet er gjennomført av et tremanns konsortium ledet av Michael Storch og Tom Costin. Costin bringer verdifull fotballerfaring til bordet gjennom Blue Crow Sports Group, et eierselskap som allerede har investeringer i flere klubber internasjonalt, inkludert Leganés i Spania, Le Havre i Frankrike og Cancun FC i Mexico.

Arise Capital Partners hadde satt en frist for fullføringen av avtalen til 1. mai, da de var klar over at ytterligere forsinkelser kunne føre til at overtakelsen måtte behandles av den nye uavhengige fotballregulatoren (IFR) som trådte i kraft 5. mai. Det siste papirarbeidet ble heldigvis fullført fredag, og kunngjøringen kom i tide til å skape en feststemning rundt lørdagens utsolgte hjemmekamp mot West Bromwich på Hillsborough.

Innføringen av IFR er et resultat av en lov vedtatt i 2025, som har som mål å sikre at potensielle nye eiere blir grundig vurdert og at klubbene har solide økonomiske planer. Denne avtalen representerer en betydelig lettelse for Sheffield Wednesday, lokalsamfunnet og ikke minst fansen, som har vært gjennom en lang og vanskelig periode preget av usikkerhet. Klubben har vært under administrasjon siden 24. oktober i fjor, noe som umiddelbart resulterte i et fradrag på 12 poeng.

I tillegg ble det trukket ytterligere seks poeng for manglende betalinger til spillere, ansatte, skattemyndighetene og overgangssummer til andre klubber. Disse poengstraffene bidro til et tidlig og smertefullt nedrykk fra Championship til League One. De fleste av klubbens seniorspillere ble solgt, enten av Chansiri eller som en del av administrasjonsprosessen. Nedrykket ble beseglet etter tapet mot Sheffield United 22. februar, med hele 13 kamper igjen å spille.

Tidligere forsøk på oppkjøp, inkludert et ledet av James Bord, mislyktes, men Storch kom tilbake med et nytt tilbud og forhandlet frem en avtale med administratorene. Nå er Chansiris tid som eier endelig over, og Sheffield Wednesday kan se fremover mot en ny og lovende fremtid





