Sheryl Crow åpner for det brutale bruddet med Lance Armstrong: "Etter diagnosen brystkreft og at eks kjærlig innsjekket en skuespiller..."

Sheryl Crow og Lance Armstrong var sammen fra slutten av 2003 til februar 2006. Croweark ved Armstrongs side under Tour de France. Senere ble seirene fratatt ham på grunn av dopingskandalen.

Artisten Sheryl Crow (64) åpner opp om den brutale perioden etter bruddet med Lance Armstrong for tjue år siden. Både hun og Lance var forlovet i knappe seks måneder før det sa slutt.

Hun hadde akkurat fått diagnosen brystkreft da forholdet tok slutt. Kort tid etter fikk hun vite at eksforloveden datet en annen verdensberømt skuespiller. I samtalen ser hun tilbake på 2006 og året da både privatlivet og helsa ble snudd på hodet. - Jeg var forlovet, jeg hadde tre vakre stebarn, jeg ønsket å få barn med denne personen, sier artisten.

Hun bygget på sin side familien hun hadde ønsket seg. I 2007 adopterte hun sønnen Wyatt, og i 2010 adopterte hun sønnen Levi. Sheryl Crow skal ha heiet på ham under to av hans sju Tour de France-seiere. Seirene ble senere fratatt ham etter dopingskandalen som til slutt felte hele Armstrongs ettermæle





