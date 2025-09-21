Showkampen mellom Klemetsen og Løke: Kaos, diskvalifikasjon og spørsmål om boksingens fremtid

Showkampen mellom Ole Klemetsen og Frank Løke endte i kaos, diskvalifikasjon og et masseslagsmål. Tidligere boksere og eksperter kritiserer kampens kvalitet og sikkerhet, mens spørsmål stilles ved boksingens fremtid i lys av slike arrangementer.

Klemetsen ble utropt som vinner av showkampen etter at Løke ble diskvalifisert av dommer Benn Kaasa i den sjette og siste runden. Kampen, som var preget av uorden og lite som minnet om boksing, ble etterfulgt av et masseslagsmål inne i ringen. Politiet måtte gripe inn for å roe ned situasjonen, og arrangør Rune Bjerga uttrykte sin fortvilelse i etterkant.

Tidligere proffbokser Andreas Evensen, som var til stede i DNB Arena, beskrev opplevelsen som skuffende, med mindre show og langt mindre boksing enn forventet. Han kalte det pinlig, og sammenlignet det med wrestling, noe han mente ikke hørte hjemme i boksing. Evensen håpet at publikum ville skille denne hendelsen fra ekte boksing.\Hjemme i Bergen fulgte tidligere proffbokser Tim-Robin Lihaug kampen på VGs sending. Han oppsummerte Løkes prestasjon som forventet, med dårlig boksing og mye galskap. Han mente at Klemetsen leverte under forventningene og virket å være i dårlig form, som om han hadde glemt grunnleggende boksingsteknikker. Lihaug syntes likevel hele kampen var underholdende, men oppfordret til å utelate ordet «boksing». Tidligere MMA-utøver Aron Jahnsen, som tapte mot Løke i en tidligere showkamp på grunn av en bicepsskade, fulgte også kampen. Jahnsen håpet at dette var slutten på Løkes boksekarriere og utfordret Løke til en MMA-kamp for å avgjøre saken én gang for alle. Kevin Melhus, en annen proffbokser, stilte spørsmål ved hvorfor en person som ikke kan bokse, klarer å selge ut en hel arena. Han mente Løke hadde gitt en leksjon i showbiz og markedsføring, og understreket at begge utøverne hadde gitt Norge god underholdning. Melhus kritiserte også arrangørens amatørmessige håndtering av kampen, både teknisk, sportslig og sikkerhetsmessig, men innrømmet at det var underholdning i toppklasse.\Roar Petäjämaa, bokseekspert i Viaplay og tidligere landslagsbokser og proffbokser, delte skuffelsen. Han bemerket at Løke brukte en tilsynelatende bevisst dirty taktikk for å forstyrre Klemetsens rytme, og at publikum kom for å se en kamp, ikke en parodi. Petäjämaa mener Ole fortjener respekt for å stille opp og Frank for å skape show, men sportslig sett var det en skuffelse. Han konkluderte med at mye av kaoset kunne vært unngått dersom kampen hadde vært regulert av et bokseforbund, og oppfordret Løke til å bokse en kamp med vanlige regler dersom han virkelig ønsker å satse på boksing. Evensen og Lihaug, sammen med andre, understreket viktigheten av å skille denne showkampen fra ekte boksing, mens Melhus fokuserte på underholdningsverdien, til tross for de tekniske og sportslige manglene. Jahnsen benyttet anledningen til å gi Løke en utfordring innenfor MMA.\Kampens dommer, Benn Kaasa, hadde en sentral rolle da han diskvalifiserte Løke. Diskusjoner rundt dommerens beslutninger er nå satt i fokus, og det stilles spørsmål om hvorvidt Kaasas valg var riktige. Kritikk har også blitt rettet mot arrangørens håndtering av sikkerheten under og etter kampen. Masseslagsmålet som brøt ut i ringen, understreket mangelen på kontroll og sikkerhet. Evensen, Melhus og Petäjämaa understreker alle behovet for bedre regulering og tilsyn i slike showkamper for å beskytte utøvere og publikum. Denne hendelsen setter søkelyset på forholdet mellom show og sport i boksingens verden, og hvorvidt man skal tillate slike arrangementer som er mer preget av underholdning enn faktisk boksing. Lihaug og andre tidligere boksere uttrykker bekymring for hvordan dette kan påvirke boksingens rykte og den generelle interessen for sporten. Spørsmålet om grensen mellom underholdning og sport er et sentralt tema i diskusjonen, og mange ønsker tydeligere retningslinjer for å sikre at ekte boksing ikke blir overskygget av slike showkamper. Bjerga, som arrangør, har et ansvar for å evaluere hvordan sikkerheten kan forbedres i fremtidige arrangementer, og for å vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes for å forhindre lignende hendelser





