Sia og ektemannen Dan Bernad enige om barnebidrag og foreldreansvar

Sangeren Sia og hennes tidligere ektemann, Dan Bernad, har inngått en avtale om barnebidrag og fordeling av foreldreansvar for deres felles sønn. Avtalen kommer etter en turbulent periode med krangel. Sia skal betale betydelige barnebidrag hver måned.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Sia Kate Isobelle Furler, bedre kjent som sangeren Sia , har inngått en avtale med sin tidligere ektemann Dan Bernad om barnebidrag for deres felles sønn, melder TMZ. Ifølge dokumenter TMZ har fått tilgang til, skal Sia betale 42.500 dollar i barnebidrag hver måned til Bernad. Dette beløpet tilsvarer omtrent 420.000 kroner. Disse betalingene startet 1.

april og vil skje den første dagen i hver måned fremover. Paret har også kommet til enighet om fordelingen av foreldreansvar og høytider. De skal dele det juridiske foreldreansvaret, mens høytidene vil bli fordelt mellom dem. Bernad får Hanukkah og farsdag, mens Sia beholder jul, påske og morsdag. Denne avtalen markerer en betydelig endring i forholdet mellom Sia og Dan Bernad, som har vært preget av utfordringer siden skilsmissen. Den viser et steg mot en mer stabil og samarbeidsvillig foreldresituasjon, noe som er avgjørende for barnets trivsel og fremtid.\Sia og Bernad har hatt en turbulent skilsmisse- og foreldretvistprosess angående sønnen Somersault. Tidligere har det vært store uenigheter mellom de to, inkludert Bernads forsøk på å få eneforeldrerett og anklager om Sias rusmisbruk. Disse konfliktene har skapt en vanskelig situasjon for alle involverte. Kunstneren har vært representert av den kjente skilsmisseadvokaten Laura Wasser, som er kjent for å håndtere kompliserte saker. Nå ser det imidlertid ut til at de har klart å finne en løsning på de viktigste spørsmålene som angår barnet deres. Denne avtalen er et tegn på at begge parter er villige til å sette barnets beste først og jobbe sammen for en positiv fremtid. Det er viktig å huske at skilsmisseprosesser kan være svært emosjonelt krevende, og det er derfor positivt å se at Sia og Bernad har kommet til enighet. Denne enigheten er et viktig skritt for å sikre en stabil og trygg oppvekst for sønnen.\Sia, som er en verdenskjent artist, har hatt enorm suksess som soloartist og er en av de mest etterspurte låtskriverne i popmusikken. Hun har skrevet låter for en rekke store artister, inkludert Rihanna, Beyoncé, David Guetta og Katy Perry. Hennes store gjennombrudd kom med megahiten Chandelier i 2014, som katapulterte henne til internasjonal stjernestatus. På Spotify har hun over 64 millioner månedlige lyttere, noe som vitner om hennes enorme popularitet og innflytelse i musikkbransjen. Sias evne til å skrive hits og hennes karakteristiske stemme har gjort henne til en av de mest gjenkjennelige artistene i verden. Hun har ikke bare oppnådd suksess som utøver, men også som en svært talentfull låtskriver, noe som gjør henne til en unik og innflytelsesrik figur i musikkverdenen. Denne avtalen om barnebidrag er bare en liten del av hennes liv, men den viser at selv kjendiser må forholde seg til de samme juridiske og emosjonelle utfordringene som alle andre når det gjelder familierelasjoner





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sia må betale 42.500 dollar i måneden til eksmannenArtisten og eksmannen har blitt enige om barnebidrag.

Read more »

Sia må betale 42.500 dollar i måneden til eksmannenArtisten og eksmannen har blitt enige om barnebidrag.

Read more »

Sia inngår avtale om barnebidrag med eksmannenSangeren Sia skal betale 42.500 dollar i måneden i barnebidrag til sin eksmann Dan Bernad, ifølge dokumenter TMZ har fått tilgang til. Paret har også blitt enige om fordeling av foreldreansvar og høytider.

Read more »

Sia må betale 42.500 dollar i måneden til eksmannenArtisten og eksmannen har blitt enige om barnebidrag.

Read more »

Sia må betale 42.500 dollar i måneden til eksmannenArtisten og eksmannen har blitt enige om barnebidrag.

Read more »

Sia må betale 42.500 dollar i måneden til eksmannenArtisten og eksmannen har blitt enige om barnebidrag.

Read more »