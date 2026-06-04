Sikh-gutt drept i angivelig rasistisk angrep: Politiet anklaget for dårlig håndtering

En 18-årig sikh, Henry Nowak, ble drept av en 25-årig mann, Vickrum Digwa, som hevdet at han ble utsatt for et rasistisk angrep. Nowak ble stukket fem ganger og døde på stedet. Politiet ankom senere og arrestert Nowak, men han var allerede bevisstløs og døde kort tid senere. Digwa ble senere dømt til 21 års fengsel, mens moren hans er siktet for medvirkning til drapet. Videoer fra politiet og øyenvitner bekrefter at Nowak ikke var rasist og at han ikke angrep Digwa. I stedet viste videoene at Digwa trakk fram en kniv og angrep Nowak uten provokasjon. Politiet i Storbritannia har tidligere fått kritikk for ikke å ta rasisme alvorlig nok, og dette har ført til en økning i antirasisme-treningen blant politifolk. Men enkelte har fremdeles tvil om hvorvidt disse tiltakene har ført til en endring i politiet og samfunnet.

En 18-årig sikh, Henry Nowak, ble angrepet og drept av en 25-årig mann, Vickrum Digwa, som hevdet at han ble utsatt for et rasistisk angrep.

Nowak ble stukket fem ganger og døde på stedet. Politiet ankom senere og arrestert Nowak, men han var allerede bevisstløs og døde kort tid senere. Digwa ble senere dømt til 21 års fengsel, mens moren hans er siktet for medvirkning til drapet. Videoer fra politiet og øyenvitner bekrefter at Nowak ikke var rasist og at han ikke angrep Digwa.

I stedet viste videoene at Digwa trakk fram en kniv og angrep Nowak uten provokasjon. Politiet i Storbritannia har tidligere fått kritikk for ikke å ta rasisme alvorlig nok, og dette har ført til en økning i antirasisme-treningen blant politifolk. Men enkelte har fremdeles tvil om hvorvidt disse tiltakene har ført til en endring i politiet og samfunnet





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Rasisme Politiet Drap Sikh Angrep Antirasisme

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