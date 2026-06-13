Sikker elmoped til lav pris: Kombiner Enova-støtte med E-Wheels-salget

E-Wheels har et stort salg på elektriske mopeder akkurat nå, og Enova-støtten utløper 30. juni 2026. Gjennom en kort periode kan du kombinere tilbudspriser med støtten på 3.500 kroner. Les om modellene som Yadea Epoc H+ og hvordan du sikrer begge deler.

Vurderer du å kjøp e en elmoped? Det kan være lurt å handle snart, fordi E-Wheels nå har et salg på elektriske mopeder samtidig som Enova-støtten for slike kjøretøy nærmer seg slutten.

Støtteordningen utløper 30. juni 2026, noe som betyr at det finnes en kort periode der du fortsatt kan kombinere tilbudspriser med Enova-støtte dersom kjøretøyet oppfyller kravene. For mange kan en elmoped være en enkel og rimeligere måte å tilbringe hverdagen på, enten det gjelder pendling, småturer eller bykjøring. Privatpersoner kan få 3.500 kroner i støtte for en elmoped, men kjøretøyet må være nytt, helt elektrisk og førstegangsregistrert i Kjøretøyregisteret. Det er den registrerte eieren som må søke om støtten.

Enova har varslet at markedet for elektriske mopeder har utviklet seg raskt, og at produktene nå er mer tilgjengelige og konkurransedyktige, noe som er grunnen til at ordningen avsluttes. Det anbefales å handle, registrere kjøretøyet og sende søknad godt før fristen for å sikre seg støtten. Hos E-Wheels finnes det flere elektriske mopeder som passer til ulike behov.

De fleste modellene har en toppfart på 45 km/t, og salget inkluderer praktiske alternativer for korte turer i stedet for å bruke bil. Akkurat nå sparer du hele 19 900 kroner på alle modeller, så dersom du ønsker både salgspris og støtte bør du ikke vente for lenge. En av modellene på tilbud er Yadea Epoc H+, en stilren elmoped laget for pendling og enkel bykjøring.

Den har en toppfart på 45 km/t, en optimal rekkevidde på opptil 100 kilometer, samt praktiske funksjoner som app-tilkobling, skivebremser og oppbevaring under setet. Artikkelen er en kommersiell samarbeidsartikkel fra Nettavisen, som inneholder lenker til nettbutikker og samarbeidspartnere som betaler provisjon for salg. I tillegg kan det finnes ekstra lenker som ikke er kommersielle, men som er lagt til for å gjøre innholdet mer relevant og nyttig for leserne.

Vær oppmerksom på at Enova-støtten kun gjelder for kjøp og registrering innen 30. juni 2026, og at tilbudsprisene på E-Wheels kan endres uten varsel. For å sikre begge deler bør du derfor handle og registrere så snart som mulig. Dette gir deg mulighet til å nyte goder av en elektrisk moped til en lavere pris, samtidig som du tar vare på miljøet ved å velge et nullutslippskjøretøy.

Husk å sjekke at modellen du velger tilfredsstiller Enovas krav for støtte, inkludert at den er helt ny og førstegangsregistrert. Etter kjøp og registrering kan du søke om støtten via Enovas system. Du kan finne mer informasjon om støtteordningen og hvordan du søker på Enovas nettsider. Det er også lurt å sammenligne ulike modeller for å finne den som passer dine behov best, enten det er for lengre avstander, ekstra oppbevaring eller annen spesifikk funksjonalitet.

Med dagens tilbud fra E-Wheels kan du få både en modern og effektiv elmoped til en attraktiv pris, samtidig som du kan benytte deg av statlige subsidier før de utløper. Dette er en unik mulighet til å bytte ut gamle kjøretøy eller å skaffe deg et handy supplement til den eksisterende bilen. Tenk på at elmopeder er spesielt nyttige i byer med gode sykkelveier og der det er vanskelig å finne parkering for bil.

De er lave i drift, krever lite vedlikehold og er en bærekraftig transportform. Så, hvis du har tenkt til å skaffe deg en elmoped, er nå tidspunktet ideelt for å handle og sikre støtte. Møt fremtidens mobilitet med en elmoped fra E-Wheels og få begge deler: en god pris og støtte fra staten før ordningen oven slutter





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