Sikkerhetsbrist hos Telia og Ice åpnet for telefonnummer‑spoofing - kundene får nå oppdateringer

En kritisk sårbarhet i Telia og Ice gjorde det mulig å låne andres telefonnummer. Begge operatørene har lukket hullet og avviser at kriminelle har utnyttet feilen. Saken er den femte offentlige sikkerhetshendelsen for Telia i år.

To av landets største teleoperatører, Telia og Ice , har blitt oppdaget en kritisk sikkerhetsfeil som i en periode gjorde det mulig for uvedkommende å gjennomføre såkalt spoofing, det vil si å låne eller kopiere andres telefonnummer for å kunne utføre svindel eller annen ulovlig aktivitet.

Etter at NRK gjennomførte en grundig undersøkelse, bekreftet de at både Telia og Ice hadde en sårbarhet i sine nettverkssystemer som gjorde at angripere kunne manipulere signaler og få telefonnummeret til en annen bruker til å vises som avsender på samtaler og tekstmeldinger. Dette fenomenet gjør det mulig å lure både private personer og bedrifter til å tro at en melding kommer fra en pålitelig kilde, noe som kan føre til økonomisk tap, identitetstyveri eller andre former for kriminalitet.

Sårbarheten var ikke en isolert hendelse, men ble oppdaget i en periode der begge operatørene opplevde høyt press på sine digitale tjenester på grunn av økt bruk av mobilapplikasjoner og fjernarbeid etter pandemien. Begge selskapene har etterpå reagert raskt og informert sine kunder om at feilen er blitt tettet og at de har igangsatt omfattende tester for å sikre at lignende svakheter ikke lenger forekommer.

Ice uttalte i en pressekonferanse at de har oppdatert sine systemer og at det foreløpig ikke er noen indikasjoner på at kriminelle har utnyttet den aktuelle sårbarheten til å stjele data eller utføre svindel. Sikkerhetssjef Erik Haugland i Ice forklarte at problemet sannsynligvis oppsto i desember i forbindelse med et skifte av leverandør av en viktig komponent i deres signalbehandlingskjedere, og at det var en utilsiktet konfigurasjonsfeil som åpnet for spoofing.

Telia har også bekreftet at de har løst problemet og understreket at de kontinuerlig jobber med å forbedre sin sikkerhetsarkitektur. Det er verdt å merke seg at dette er den femte offentlig kjente sikkerhetshendelsen for Telia i løpet av året, noe som setter ekstra fokus på selskapets evne til å håndtere digitale trusler.

Tidligere i år ble det publisert en omfattende datalekkasje av kundinformasjon av en hackt gruppe, og i en annen sak ble det avdekket at Telias nettverk kunne brukes til å spore kunder ved å analysere metadata fra mobilanrop. Disse hendelsene har ført til økt oppmerksomhet fra både forbrukerorganisasjoner og tilsynsmyndigheter, som nå krever strengere rapportering og raskere respons på sikkerhetsbrudd.

Forbrukerne blir oppfordret til å være årvåkne og kontrollere sine telefonregninger for uvanlige samtaler eller meldinger, samt å benytte tofaktorautentisering der dette er tilgjengelig{. } I tillegg bør man unngå å dele sensitive opp





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Telefonnummer Spoofing Sikkerhetsfeil Telia Ice Databeskyttelse

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