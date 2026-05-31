Sikkerhetseksperter advarer om nye biotrusler fra KI og syntetisk biologi

Norske sikkerhetseksperter advarer om at kunstig intelligens og syntetisk biologi gjør det enklere å fremstille farlige virus og øker risikoen for biologiske angrep og utilsiktede lekkasjer fra laboratorier.

Forskere har hentet fram spanskesyken fra dypfrosne levninger i Alaska. I dag kan genetiske oppskrifter på noen av verdens farligste virus bestilles fra kommersielle leverandører.

Utviklingen innen kunstig intelligens og bioteknologi går så raskt at norske sikkerhetsmiljøer nå diskuterer trusler som for få år siden ville blitt avfeid som science fiction. Brigader Petter Iversen, sjef for Forsvarets sanitet og leder av NATOs sanitetskomité, sier til Nettavisen at vi er ganske godt forberedt på en del av de truslene vi vet om, som naturlig forekommende sykdommer ofte brukt som våpen tidligere. Utfordringen er å forstå potensialet i den biologiske utviklingen kombinert med kunstig intelligens.

Faren for lekkasjer fra laboratorier øker, mener molekylærbiolog Sigrid Bratlie fra tankesmien Langsikt. Hun påpeker at det gjentatte ganger er vist at det ikke er vanskelig å bestille genetiske oppskrifter for eksempel på koppevirus eller spanskesyken på nett fra kommersielle leverandører, uten at de sjekker hvem som sender bestillingen. Hun viser også til en sak fra USA der myndighetene avdekket et ulovlig laboratorium i en Airbnb-kjeller med ebola, malaria og HIV.

Antallet høysikkerhetslaboratorier i verden har økt kraftig til over 3000, med varierende standarder, noe som øker faren for utilsiktede lekkasjer. En biologisk hendelse kan se ut som et vanlig sykdomsutbrudd, sier Iversen. Han trekker fram afrikansk svinepest som et eksempel der spørsmålet blir om smitten skyldes naturlige årsaker eller sabotasje. Biologiske angrep kan inngå i framtidens hybridkrigføring med mål om å skape uro, økonomiske tap og svekket tillit til myndighetene.

Korona-pandemien viste hvor sårbare samfunn kan være. Historisk har biologiske våpen hatt begrensningen at smitten kunne ramme angriperen selv, men ny teknologi med kunstig intelligens og bioteknologi kan skreddersy og designe våpen slik at denne barrieren forsvinner. Beredskapen må ta høyde for flere scenarioer, selv om man ikke helt forstår hva man ser etter.

Frykten for biologisk og kjemisk krigføring er ikke teori; i Ukraina-krigen innførte russiske Kamaz et forbud mot innførsel av matvarer for å sikre arbeidernes biologiske og kjemiske sikkerhet i frykt for ukrainsk sabotasje





