Sikkerhetsfeil hos Telia og Ice muliggjorde nummertyveri

NRK avdekker at Telia og Ice hadde en sårbarhet som tillot spoofing av telefonnumre. Feilen er nå rettet, men selskapene har hatt flere sikkerhetshendelser i år.

En alvorlig sikkerhetsfeil hos to av Norges største teleselskaper, Telia og Ice , har gjort det mulig for uvedkommende å ta i bruk andres telefonnumre uten tillatelse.

Dette fenomenet, kjent som spoofing eller nummertyveri, ble avdekket av NRK i en nylig undersøkelse. Sårbarheten gjorde at angripere kunne ringe eller sende meldinger i andres navn, noe som kan utnyttes til svindel eller identitetstyveri. Telia informerte om problemet i en pressemelding etter at NRK tok kontakt, og begge selskapene bekrefter at feilen nå er rettet. De understreker at det ikke er funnet bevis for at kriminelle har misbrukt denne spesifikke sikkerhetshullet.

Sikkerhetssjef Erik Haugland i Ice forklarer at sårbarheten trolig ble innført i desember i forbindelse med et leverandørbytte. Dette viser hvor komplekse og sårbare moderne telenettverk kan være, spesielt når flere aktører er involvert i driften. For Telia er dette den femte offentlig kjente sikkerhetshendelsen i løpet av året. Tidligere i år ble store mengder kundedata lekket av en hackergruppe, og NRK har også avdekket at Telia-kunder kunne spores via mobilanrop.

Disse gjentatte hendelsene reiser spørsmål om teleselskapenes evne til å beskytte kundenes data og personvern. Selv om sårbarheten nå er lukket, understreker eksperter viktigheten av at teleselskaper kontinuerlig overvåker og oppdaterer sine systemer. Nummertyveri kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, for eksempel ved at kriminelle får tilgang til bankkontoer eller utfører sosial manipulering. Forbrukere oppfordres til å være oppmerksomme på uvanlig aktivitet på telefonregningen og rapportere mistenkelige hendelser.

Hendelsen belyser også behovet for strengere regulering og tilsyn med telesektoren for å forhindre fremtidige sikkerhetsbrudd. Det gjenstår å se om Telia og Ice vil møte sanksjoner eller pålegg fra myndighetene som følge av denne svikten





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Sikkerhetsfeil Spoofing Telia Ice Nummerstyveri

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