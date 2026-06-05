Sikkerhetshull hos Telia og Ice åpnet for nummertyveri

NRK avdekket en alvorlig sårbarhet hos Telia og Ice som gjorde det mulig for uvedkommende å kapre andres telefonnumre. Selskapene har nå lukket hullet, men hendelsen er den femte offentlig kjente hos Telia i år.

En alvorlig sikkerhetsfeil hos to av Norges største teleselskaper, Telia og Ice, har gjort det mulig for uvedkommende å tyvlåne andres telefonnumre. Det viser en undersøkelse NRK har gjennomført.

Sårbarheten, som muliggjør såkalt spoofing eller nummertyveri, ble oppdaget av NRK og deretter varslet til selskapene. Telia sendte ut en pressemelding om feilen i forrige uke, og begge selskapene opplyser at hullet nå er tettet. De understreker at de ikke har funnet tegn til at kriminelle har utnyttet akkurat denne sårbarheten. Sårbarheten gjorde det mulig for en angriper å ringe fra et telefonnummer som tilhører en annen person, uten at vedkommende hadde tilgang til dennes mobiltelefon eller SIM-kort.

Dette kan utnyttes til svindel, identitetstyveri eller å omgå tofaktorautentisering. Ifølge sikkerhetssjef Erik Haugland i Ice ble feilen antageligvis innført i desember i forbindelse med bytte av en leverandør. Han forklarer at leverandørskifte innebar en ny plattform for nummerhåndtering, og at en konfigurasjonsfeil åpnet for spoofing. Feilen ble oppdaget internt i Ice etter at NRK tok kontakt, men før selskapet selv hadde sett den.

For Telias del er dette den femte offentlig kjente sikkerhetshendelsen i år. I februar publiserte en hackergruppe store mengder data fra selskapet, inkludert personopplysninger om kunder. I tillegg avdekket NRK tidligere at Telia-kunder kunne spores ved å ringe et mobilnummer. Den gjentatte problematikken reiser spørsmål om teleselskapenes evne til å ivareta kundenes sikkerhet.

Selv om spoofing-hullet nå er lukket, understreker sikkerhetseksperter viktigheten av å være årvåken. De anbefaler kunder å være forsiktige med å stole på innkommende anrop, spesielt hvis avsenderen ber om sensitiv informasjon. Både Telia og Ice beklager hendelsen og sier de har iverksatt tiltak for å forhindre lignende feil i fremtiden. Selskapene oppfordrer kunder til å rapportere mistenkelig aktivitet.

NRKs avsløring viser imidlertid at teleselskapene har en vei å gå når det gjelder sikkerhet. For vanlige mobilbrukere kan det være lurt å aktivere sperrer mot nummerforfalskning der det er mulig, og å ikke gi ut personlige opplysninger i telefonsamtaler uten å være helt sikker på mottakerens identitet





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