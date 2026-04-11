Sikkerhetstiltak for fredsforhandlinger og Prinsesse Ingrid Alexandras møte med Paralympics-utøvere

Fredsforhandlinger i Islamabad krever omfattende sikkerhetstiltak mens kongelig audiens gir møte med idrettsutøvere. Prinsesse Ingrid Alexandra fikk en rose.

SIKKERHET: Forut for forhandlingene i Pakistans hovedstad Islamabad, er det iverksatt omfattende sikkerhetstiltak. Foto: Aamir Quereshi / AFP / NTB. Formålet med forhandlingene er å få slutt på en seks uker lang krig, som har ført til massive ødeleggelser og tusenvis av tapte liv. Konflikten har også bidratt til betydelige økninger i energiprisene og skapt ringvirkninger i verdensøkonomien, melder NTB.

En høytstående iransk kilde opplyser til nyhetsbyrået Reuters at USA har godtatt å frigi frosne iranske midler i Qatar og andre utenlandske banker. Iranerne tolker dette som et positivt signal, og et bevis på at fredsforhandlingene tas seriøst av USA, ifølge kilden. Samme kilde legger også til at dette grepet vil bidra til å sikre fri ferdsel gjennom Hormuzstredet. Den unge idrettsutøveren benyttet anledningen til å gi prinsesse Ingrid Alexandra en liten gave. RØDMET: Prinsesse Ingrid Alexandra var i godt humør under møtet med Paralympics-utøverne. Foto: Lise Åserud / NTB. Fredag denne uken ønsket kronprinsfamilien velkommen de norske Paralympics-utøverne til audiens på Slottet. Opprinnelig var det kun kronprins Haakon (52) som skulle delta, men kvelden før kom en endring i planen – kronprinsesse Mette-Marit (52), prinsesse Ingrid Alexandra (22) og prins Sverre Magnus (20) skulle også være til stede. Audienser på Slottet får sjelden internasjonal oppmerksomhet, men denne fredagen ble det annerledes. Kronprinsessen, som kjemper mot lungefibrose, viste seg med oksygentank og nesegrime for første gang på et offisielt oppdrag. Alle blikk var rettet mot Mette-Marit, men en av utøverne som deltok på audiens hadde øynene rettet mot prinsesse Ingrid Alexandra. 18 år gamle Niklas Bøyesen Lohne Hansen, en snowboardkjører som representerte Norge i Cortina i Italia for noen uker siden, bestemte seg på vei til Slottet for å gjøre noe spesielt for 22-åringen. EN LITEN GAVE: Niklas Bøyesen Lohne Hansen forteller at rosen fikk han til å tenke på prinsessen. Foto: @niklas_parasnowboarder - Da jeg kom forbi Nationaltheatret stasjon, bestemte jeg meg for å kjøpe med ei rose til prinsesse Ingrid Alexandra. Jeg synes hun er veldig søt og derfor fikk jeg lyst til å gi henne en rose fra meg, forteller 18-åringen. Da han fikk håndhilse på prinsessen, benyttet han anledningen til å gi henne blomsten. LER AV SPØRSMÅL: Prinsesse Ingrid Alexandra var på besøk i Karasjok i Finnmark 26. januar. Ett av spørsmålene fikk henne til å le - Hun rødmet litt og så takket hun meg for rosen, som hun syntes var fin, sier han. Overfor Dagbladet forteller Lohne Hansen at det var en fin opplevelse å møte de kongelige. - Jeg opplevde alle fire som flotte, jordnære mennesker og hele besøket var både høytidelig og samtidig veldig imøtekommende, sier han, og fortsetter: I KØ: Niklas Bøyesen Lohne Hansen er helt til venstre i bildet, og venter på å hilse på de kongelige - og å overrekke rosen til Ingrid Alexandra. Foto: Lise Åserud / NTB. - Det som gjorde størst inntrykk var likevel å møte prinsesse Ingrid Alexandra. Hun framsto som en utrolig flott prinsesse, varm, naturlig og veldig imøtekommende, noe som gjorde møtet ekstra spesielt. Flere detaljer fra Dagbladet: - Da jeg så rosen på Nationaltheatret, tenkte jeg på henne og kjøpte den som en liten gest. Jeg sa også til henne at da jeg så rosen, tenkte jeg på henne. Det ble tatt veldig fint imot. Lohne Hansen sier til Laagendalsposten at han fikk hilse på hele kongefamilien, før han endte opp ved bordet med Ingrid Alexandra i spisesalen. Der skal de ha snakket om idretten. - Alt i alt en opplevelse jeg setter stor pris på, sier han til Dagbladet. Prinsesse Ingrid Alexandra studerer for tiden i Sydney i Australia, og tar der en treårig bachelor i samfunnsfag. BESØKER BRANNSTASJON: Prinsesse Ingrid Alexandra og Prins Sverre Magnus får prøve seg som brannkonstabel når de besøker Sentrum brannstasjon i Oslo. Video: Danny Son Ngoc To /Thea Hope/ Rød Løper





Kronprinsfamilien deltar på offisielt oppdrag sammen:Opprinnelig sto kun kronprins Haakon i programposten. I siste liten er kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus lagt til.

