Sikorski advarer: Russland vil fortsette hybridangrep mot Europa

Polens utenriksminister Radosław Sikorski advarer om at Russland vil fortsette hybridangrep mot Europa selv etter en eventuell våpenhvile i Ukraina. Han understreker at NATO må være forberedt på sabotasje, cyberangrep og påvirkningsoperasjoner.

Den polske utenriksministeren Radosław Sikorski advarer om at Russland vil fortsette med hybridangrep mot Europa, selv om krigen i Ukraina skulle ta slutt. I et intervju med Dagsavisen understreker han at NATO må være forberedt på sabotasje, cyberangrep og andre former for påvirkning som ikke når opp til en full invasjon.

Sikorski viser til en rekke hendelser der russiske agenter har brukt vold og manipulert kritisk infrastruktur i europeiske land. Kremls talsmann Dmitrij Peskov har avvist anklagene som grunnløse og beskyldt europeiske ledere for å komme med ubegrunnede utspill. Hybridkrig, også kalt sammensatte trusler, er en blanding av konvensjonelle militære operasjoner og irregulære virkemidler. Dette kan omfatte cyberangrep, sabotasje, terrorisme og påvirkningsoperasjoner.

Et kjennetegn ved hybridangrep er at den angripende parten ofte kan skjule sin identitet, og det kan være uklart om et angrep faktisk pågår. Sikorski påpeker at dette gjør det vanskelig for NATO å reagere, men alliansen må likevel være forberedt på slike handlinger. Han viser til at Russland har en ekspansjonistisk og nyimperialistisk statsideologi, noe som gjør landet til en farlig nabo for Europa. NATOs representant Jean Charles Ellermann-Kingombe deltok nylig på et seminar hos Atlanterhavskomiteen i Oslo.

Han understreket at russernes motivasjon for hybrid krigføring er å destabilisere europeiske samfunn og skape splid. Den beste responsen på dette er ifølge ham å opprettholde enhet og samhold blant allierte land. Han advarte også om at Russland kan trappe opp sine hybride angrep dersom de føler seg presset, og at NATO må stå samlet i møte med disse truslene.

Eksperter peker på at hybride angrep ofte er vanskelige å bevise, men at Europa må utvikle bedre mottiltak, inkludert styrking av cyberforsvar og beskyttelse av kritisk infrastruktur. Flere europeiske land har de siste årene rapportert om økt russisk aktivitet, blant annet GPS-jamming, forsøk på å påvirke politiske prosesser og sabotasje mot energianlegg. Sikorski mener at dette er en del av en bevisst strategi fra Russlands side for å svekke Vesten.

Han advarer om at dersom Russland lykkes med å destabilisere Europa, kan det føre til økt politisk uro og svekket tillit til demokratiske institusjoner. Samtidig understreker han at NATO har kapasitet til å svare på disse truslene, men at det krever en helhetlig tilnærming som kombinerer militære, diplomatiske og økonomiske virkemidler. Sikorski avslutter med å si at det er avgjørende at Europa ikke lar seg splitte av russisk desinformasjon og hybridangrep.

Han oppfordrer til økt samarbeid mellom allierte land, både på etterretningsnivå og i utviklingen av nye teknologier for å motvirke cyberangrep. Samtidig må NATO fortsette å støtte Ukraina, fordi en russisk seier der vil oppmuntre til ytterligere aggresjon mot andre europeiske land. Alt i alt er budskapet klart: Europa må være årvåkent og rustet for en langvarig konflikt med Russland, der hybride virkemidler står sentralt i Moskvas strategi





