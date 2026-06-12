Siktet i Hagen-saken vil snakke med politiet

Advokat for den siktede i Anne-Elisabeth Hagen-saken bekrefter at klienten nå er villig til å avgi forklaring til politiet. Mannen har vært hemmelig etterforsket i åtte år etter at han oppholdt seg i Lørenskog dagen forsvinnelsen skjedde.

Forsvareren til mannen som er siktet i forbindelse medforsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen , har møtt klienten i Istanbul. Advokat Victoria Holmen ved Elden Advokatfirma bekrefter at klienten nå er villig til å samarbeide med politiet.

Hun uttaler til medier at mannen har opplevd en stor belastning pga. omfattende medieoppmerksomhet og identifisering i sosiale medier. Siktelsen ble offentliggjort i slutten av mai. Ifølge forsvareren har mannen i 50-årene vært gjenstand for hemmelig overvåking i mange år. Han hadde tidligere unngått å forklare seg, men har nå ombestemt seg og ønsker å bli avhørt raskt for å bringe klarhet i saken.

Holmen har derfor tatt kontakt med politiet for å få tidsplan for en eventuell påtale. Hun ber om at saken ikke skal henge over klienten u hensiktsmessig lang tid. Forsvareren har tidligere forklart at grunnen for siktelsen er at mannen var til stede i Lørenskog den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant, 31. oktober 2018. Det er nesten åtte år siden den 68 år gamle kvinnen forsvant fra sitt hjem. Saken er fremdeles uoppklart og henrettes aldri er funnet





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Anne-Elisabeth Hagen Forsvinningssak Lørenskog Siktet Politiet Avhør Victoria Holmen

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