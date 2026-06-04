Siktet mann mistenkt for voldtekt og bortføring av elleve år gammel jente

Liket av en elleve år gammel jente er funnet i skogene rundt Gers. En mann på 40 år er siktet for bortføring og nå er det også kommet frem at han er mistenkt for voldtekt av en mindreårig jente. Familien til jenta venter på svar fra obduksjonen for å få bekreftet identiteten og avklare dødsårsaken.

I en tragisk hendelse er liket av en elleve år gammel jente funnet i skogene rundt Gers . Den siktede mannen, en mann på 40 år, er mistenkt for å ha bortført jenta og nå er det også kommet frem at han er mistenkt for voldtekt av en mindreårig jente.

Familien til jenta sier at funnet er fryktelig og at de venter på svar fra obduksjonen for å få bekreftet identiteten og avklare dødsårsaken. I de siste dagene har det pågått intense søk for å finne jenta, både av politiet, letemannskaper og frivillige. Det har også kommet frem at faren til venninnen til jenta er siktet i saken og at han er mistenkt for å ha bortført henne.

Under en pressekonferanse opplyste statsadvokat Clémence Meyer i fylket Auch at det hadde kommet inn en voldtektsanmeldelse mot den siktede mannen. Den fornærmede er en mindreårig jente og den påståtte voldtekten skal ha skjedd under en pysjamasfest i mannens hjem. Politiet har tatt ut siktelse mot mannen blant annet på bakgrunn av upresis forklaring og at han ikke har alibi.

Foreldrene til jenta har forklart seg om en hendelse som skjedde tidligere i skoleåret, hvor jenta hadde overnattet hjemme hos venninnen sin, der den siktede mannen er bosatt. I ettertid skal jenta ha fortalt foreldrene sine om en episode der venninnens far oppførte seg upassende





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