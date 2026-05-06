Simone Biles reagerer på dyre arrangementer: Er dette normalt?

Den amerikanske turnerstjernen Simone Biles reagerer på de høye kostnadene ved å delta på eksklusive arrangementer. Hun spør om det er normalt å betale 23.000 dollar for å ha sminkør og stylist i forkant av en begivenhet.

Simone Biles er en av verdens mest kjente turnerer og blir ofte invitert til eksklusive arrangementer og røde løpere. Nylig deltok hun på en begivenhet som kostet skjorta, noe som fikk henne til å stille seg spørsmål om hvorfor det er så dyrt å delta på slike arrangementer.

I en video på TikTok, som ble publisert 28. april, forteller hun at hun hadde hyrt inn både sminkør og stylist i forkant av arrangementet, noe som kostet henne 23.000 dollar, eller 211.000 norske kroner. Biles spør om dette er normalt og om andre kjendiser og idrettsstjerner også må betale slike høye beløp for å være med på festligheter.

Hun henviser ikke til hvilken begivenhet hun refererer til, men videoen ble publisert kort tid etter at hun deltok på «Laureus World Sports Awards ceremony» i Madrid. Arrangementet hedrer verdens beste idrettsutøvere, og Biles vant prisen for årets kvinnelige utøver i 2025. I videoen uttrykker hun sin forvirring over de høye kostnadene og spør om dette er normalt. Hun sier at hun forstår inflasjon og prisøkninger, men at hun ikke forstår om dette er standarden.

Hun avslutter videoen med å si at hun aldri vil delta på slike arrangementer igjen hvis dette er normalt. Hun vil heller sitte hjemme, hvor det er gratis. Biles er kjent for å være en av de mest suksessrike turnerene i verden og har vunnet flere medaljer i både olympiske leker og verdensmesterskap. Hun har også vært åpen om sin kamp med psykisk helse og har tatt seg tid til å fokusere på sin mentale velvære.

I tillegg til å være en dyktig turner, er hun også en aktiv stemme for mental helse og har brukt sin plattform til å spre bevissthet om viktigheten av å ta vare på sin mentale helse. Hun har også vært en viktig stemme for å bryte stigmaet rundt psykisk helse og oppmuntre andre til å søke hjelp når de trenger det. Biles har også vært involvert i flere velgjerningsprosjekter og har brukt sin plattform til å støtte ulike gode formål.

Hun har blant annet jobbet med å støtte barn i behov og har vært en viktig stemme for å fremme likestilling og inkludering i sporten. Hun har også vært en viktig stemme for å fremme likestilling og inkludering i sporten og har brukt sin plattform til å støtte ulike gode formål. Hun har blant annet jobbet med å støtte barn i behov og har vært en viktig stemme for å fremme likestilling og inkludering i sporten





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Simone Biles Turnering Rød Løper Kostnader Mental Helse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Noreg har ingen plan B for den digitale grunnmurenI Ukraina kunne éin person i praksis påverke forsvarsevnen til ein heil nasjon.

Read more »

Vendela Kirsebom om stjernemøtet: – Hun er mystisk og kaldHandlingen i «The Devil Wears Prada» er mer enn bare fiksjon for Vendela Kirsebom.

Read more »

Noreg har ingen plan B for den digitale grunnmurenI Ukraina kunne éin person i praksis påverke forsvarsevnen til ein heil nasjon.

Read more »

Listhaug om TV2s skjulte opptak: – Den debatten får mediene taTV 2 har fått kritikk for bruk av skjulte opptak i avsløringen av rasistiske uttalelser fra partiets rådgiver. Partilederen vil ikke blande seg inn i debatten.

Read more »

Ny jobb for Jonas Wille: – En triggerDen tidligere landslagssjefen har skrevet under på en toårskontrakt med den sveitsiske klubben Kadetten Schaffhausen.

Read more »

Britney Spears inngår avtale i ruskjøringssakNå slipper hun fengselsstraff.

Read more »