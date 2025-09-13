Sindre Walle Egeli er solgt til England for rekordsum

Norges landslagskomet Sindre Walle Egeli er solgt til engelske Ipswich Town for 290 millioner kroner. Avtalen er tidenes dyreste overgang til en klubb på nest øverste nivå i England.

Sindre Walle Egeli har blitt solgt til engelske Ipswich Town for en historisk sum. Klubben måtte ut med 290 millioner kroner for å sikre seg den 19 år gamle høyrekanten fra Nanset i Larvik. Avtalen er tidenes dyreste overgang til en klubb på nest øverste nivå i England . Walle Egeli ble presentert som Ipswich-spiller før landslagspausen. Klubbene forhandlet om nordmannen i ukesvis, og det mentale rundt en potensiell monsterovergang ble en ny utfordring for den unge spilleren.

\ – Det var litt vanskelig. Det var mye usikkerhet og mange uker med frem og tilbake. Min oppgave var å levere på banen, og det følte jeg at jeg gjorde de siste ukene i Nordsjælland. Jeg trente bra og leverte gode prestasjoner i kampene. Det tror jeg var avgjørende for at avtalen gikk gjennom, sier han. 19-åringen erkjenner at det gikk og kvernet litt i hodet mens han ventet. – Jeg fikk mye hjelp fra de rundt meg, spesielt fra agentene mine, som jeg har jobbet med i over fem år. De ga råd om hva jeg skulle fokusere på. Det hjalp å få tankene over på andre ting. – Det var en fin erfaring å ta med seg videre. Det er jo forhåpentligvis ikke siste gang jeg opplever det. Mentalt og ellers har jeg lært mye av prosessen. \ Flere storklubber har forsøkt å sikre seg stortalentet. I januar fikk nederlandske Feyenoord blankt avslag da de forsøkte å hente Walle Egeli for om lag 175 millioner kroner. Denne sommeren forsøkte de seg igjen. Det gjorde også rivalen PSV, belgiske Club Brugge, portugisiske FC Porto og franske Lille og Monaco, ifølge VGs opplysninger. – Det har vært mye interesse lenge, men vi føler oss sikre på at vi landet på et godt valg for Sindre, sier agent Mike Kjølø i Keypass. – Det var mye tenking og frem og tilbake med Nordsjælland og andre klubber. Men da Ipswich kom på banen, var jeg ganske bestemt på at det var riktig, sier hovedpersonen selv. – Hvorfor det? – Det er først og fremst en kul klubb. De spilte Premier League i fjor og har store ambisjoner om å rykke opp igjen og bli et fast Premier League-lag. Prosjektet fristet veldig – med en god trener i Kieran McKenna og gode lagkamerater. Og jeg har alltid hatt lyst til å spille i England. Da muligheten kom, var det egentlig bestemt, sier Walle Egeli.





vgnett / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Sindre Walle Egeli Ipswich Town Salg Rekordsum England Fotball Premier League

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Storklubber siklet før rekordovergang til EnglandSindre Walle Egeli (19) fikk drømmeovergangen til engelsk fotball i sommer. Men ventetiden var krevende.

Les mer »

Storklubber siklet før rekordovergang til EnglandSindre Walle Egeli (19) fikk drømmeovergangen til engelsk fotball i sommer. Men ventetiden var krevende.

Les mer »

Storklubber siklet før rekordovergang til EnglandSindre Walle Egeli (19) fikk drømmeovergangen til engelsk fotball i sommer. Men ventetiden var krevende.

Les mer »

Storklubber siklet før rekordovergang til EnglandSindre Walle Egeli (19) fikk drømmeovergangen til engelsk fotball i sommer. Men ventetiden var krevende.

Les mer »

Storklubber siklet før rekordovergang til EnglandSindre Walle Egeli (19) fikk drømmeovergangen til engelsk fotball i sommer. Men ventetiden var krevende.

Les mer »

Storklubber siklet før rekordovergang til EnglandSindre Walle Egeli (19) fikk drømmeovergangen til engelsk fotball i sommer. Men ventetiden var krevende.

Les mer »