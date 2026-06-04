Sivers Semiconductors skytes til 3 000 % - leder selger 100 millioner kroner i aksjer

Svenske Sivers Semiconductors har hatt en kursstigning på nesten 3 000 prosent på tre måneder. Lederen for Wireless‑divisjonen har likvidert en portefølje verdt 99,5 millioner kroner, mens norske investorer har økt handelen med over 135 000 prosent. Analytikere advarer om overpris og spekulasjon i en AI‑drevet bølge.

Det svenske teknologiselskapet Sivers Semiconductors har blitt omtalt som en av årets mest spektakulære aksje­suprer i verdensmarkedet etter en beisærende kursoppgang fra kun 2,96 svenske kroner per aksje den 3. mars til 92,50 kroner den 3. juni - en økning på omtrent 3 000 prosent i løpet av bare tre måneder.

Slike tall har naturligvis tiltrukket seg oppmerksomheten fra både institusjonelle investorer og private småsparere, men også fra analytikere som stiller spørsmål ved bærekraften i den ekstreme prisutviklingen. Finnes det et solid fundament for den dramatisk høye verdsettelsen, eller er aksjen hovedsakelig drevet av spekulasjon rundt kunstig intelligens og andre hype‑faktorer? Dette er spørsmålet som nå blir diskutert i flere investormiljøer.

Tidlig på torsdagen kom nyheten om at Harish Krishnaswamy, leder for forretningsområdet Wireless i Sivers Semiconductors, har likvidert hele sin aksjebeholdning. Krishnaswamy solgte hele 1,39 millioner aksjer den 29. mai, da kursen lå på rundt 71,36 kroner. Dette tilsvarer et salg verdt omtrent 99,5 millioner svenske kroner - en enorm gevinst sammenlignet med den totale posisjonen hans kun tre måneder tidligere, som da var verdt under 4,5 millioner kroner.

Salget har blitt tolket som et signal om at ledelsen har en mer nyansert vurdering av selskapets fremtidige inntjening enn det markedet til dags har reflektert i kursen. Den dramatiske kursstigningen ble ytterligere forsterket da selskapet kunngjorde et strategisk samarbeid med den amerikanske hal­vledergiganten Globalfoundries.

Avtalen retter seg inn mot et potensielt marked som anslås å nå 25 milliarder dollar innen 2030, og har ført til at aksjekursen eskalerte fra 71,30 kroner ved åpning på mandag til 97,45 kroner tirsdag - en økning på 60,15 prosent på én dag. Likevel har noen meglerhus påpekt at aksjen virker kraftig overpriset, med prismål som ligger mellom 12 og 26 kroner.

Analytikere har også pekt på at kursrallyet delvis kan ha vært drevet av hype‑effekter, svake kundecaser og tvilsom inntektsføring. Norsk investorrett har også blitt trukket inn i den kraftige bevegelsen. Nordnet rapporterte at den daglige handelsaktiviteten blant norske investorer i Sivers Semiconductors økte med over 135 000 prosent fra februar til mai. Over 900 norske kunder handlet aksjer fra det svenske selskapet for et samlet beløp på mer enn 200 millioner kroner i løpet av mai måned alene.

Else Sundfør, spareøkonom i Nordnet Norge, beskriver dette som et ekstremt fenomen: "Nesten 900 norske kunder velger å handle én enkelt svensk teknologiaksje for over 200 millioner kroner i mai - dette er helt utenkelig under normale markedsforhold.

" Den norske interessen viser hvordan AI‑hypen og volatiliteten i aksjemarkedet har tiltrukket seg småsparere som vil delta i den potensielt lukrative, men også svært risikable, oppgangen. Selskapets kvartalsresultater har derimot vært skuffende. Bunnlinjen i første kvartal var negativ, noe som har ført til kritikk fra investorer som Ulf Huse. Samtidig har fondsforvalteren Hans‑Marius Ludvigsen sett sin forvaltningsportefølje skyte i været med en avkastning på 1 750 prosent i år.

Han beskriver at "det er fullt mulig at aksjekursen kan fortsette å stige, men vi er også klar over at den kan falle til null i et tre‑ til femårsperspektiv". Dette understreker den delte meningen i markedet: noen ser på Sivers Semiconductors som en mulighet for enorm gevinst, mens andre advarer mot en potensiell boble som kan sprekke når de fundamentale tallene endelig kommer frem i lyset.

Sammenfattende er det tydelig at Sivers Semiconductors befinner seg i en kryssild av AI‑hype, spekulativ handelsaktivitet og strategisk partnerskap med globale aktører. Selve risikoen er høy, men så er også potensialet for enorm avkastning for de som er villige til å ta sjansen. Investorer bør følge med på selskapets videre inntjening, utviklingen av samarbeidet med Globalfoundries og eventuelle regulatoriske endringer som kan påvirke AI‑relaterte teknologier i Sverige og EU





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