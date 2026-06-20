Sivert Mannsverk har allerede vært med på flere store kamper og har vist seg å være en verdig medspiller i den danske troppen. Han er klar til å møte utfordringen i VM-kampene på hjemmebane i oktober og har stor potensial til å hjelpe Danmark til å nå frem til EM-sluttspillet i 2024.

Sivert Mannsverk har som 24-åring allerede vært med på en spennende fotballreise. Sogndal, Molde, så Ajax i 2023. Nå går turen videre, midtbanespilleren har nemlig imponert den danske treneren Brian Priske.

Mannsverk ble solgt til i september 2023. Tiden i Nederland ble preget av skader, hyppige trenerskifter og svingende sportslige resultater for klubben. Han hadde i denne perioden også kortere låneopphold i andre klubber, blant annet Cardiff City. I august ifjor signerte Brian Priske og Sparta Prag Sivert Mannsverk på en leieavtale med kjøpsopsjon på 6 millioner euro, og nøyaktig ti måneder senere aktiveres denne.

Mannsverk spilte 27 kamper på tvers av turneringer for Sparta Praha forrige sesong, nok til å overbevise den tsjekkiske klubben som tok andreplass i ligaen. Sivert er den typen spiller som kan bringe balanse til laget og bidra til å kontrollere midtbanen; han er også god til å organisere spillet. Han er konstant på jakt etter ballen og søker aktivt etter rom der han kan gjøre seg tilgjengelig for lagkameratene sine. Han er fysisk sterk, aggressiv og aktiv i utfordringer.

Det er nettopp denne kombinasjonen av tekniske evner og fysikalitet vi trenger fra våre dyptliggende sentrale midtbanespillere. Alt om VM-kampene på hjemmebane i oktober vil være en stor utfordring for Sivert Mannsverk, men han er klar til å møte denne utfordringen. Han har allerede vært med på flere store kamper, inkludert en kamp mot Ajax i 2023, og har vist seg å være en verdig medspiller i den danske troppen.

Sivert Mannsverk er en av de unge spillerne som har stor potensial og er en av de spillerne som kan hjelpe Danmark til å nå frem til EM-sluttspillet i 2024





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