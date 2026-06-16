Sjøkabler gjør Skandinavia sårbart for hybridangrep

Forsker advarer om at Norges avhengighet av undersjøiske kabler for internett, energi og transport gjør landet til et mål for hybrid krigføring. Sabotasjehendelser i Østersjøen og utenfor Norge understreker trusselen.

95 prosent av den globale internettrafikken går gjennom undersjøiske kabler . For Skandinavia, som er spesielt avhengig av disse forbindelsene, utgjør dette en betydelig sårbarhet . Alexander Lott, forsker ved Norsk senter for havrett ved UiT Norge s arktiske universitet, advarer om at denne avhengigheten gjør Norge og andre digitale nasjoner til lette mål for hybridangrep.

"Hvis du er en digital nasjon, som Estland eller Norge, gjør du deg selv mer sårbar for hybridangrep," sier Lott. Han påpeker at all internettrafikk til Skandinavia må transporteres via sjøkabler, noe som understreker infrastrukturens kritiske betydning. Undersjøiske kabler og rørledninger blir stadig mer verdifulle i en tid preget av økt hybrid krigføring og stormaktskonkurranse. I Østersjøen har rørledninger og kabler gjentatte ganger blitt skadet de siste fire årene, etter Russlands fullskala krig mot Ukraina.

Sabotasjeangrep har også funnet sted i farvann utenfor Norge, der kabler som forbinder fastlandet med Svalbard har blitt skadet. Lott understreker at dette er bekymringsfullt både fra et sivilt sikkerhetsperspektiv på Svalbard og fra et nasjonalt sikkerhetsperspektiv, fordi kablene overfører data for både sivil og militær bruk. I tillegg til datakabler finnes det strømkabler som forbinder land som Estland og Finland, og norsk olje og gass transporteres i økende grad via gassrørledninger til Europa.

Disse rørledningene, som strekker seg over tusenvis av kilometer, er strategiske mål for enhver motstander i en hybrid krigføring. Lott forklarer at all infrastruktur samfunnet er avhengig av, finnes under havet: data, energi, og til og med transport via tunneler og broer. Sabotasje mot en bro eller tunnel kan forårsake enorm skade, som eksemplifisert av et droneangrep mot en bro i USA som stengte en viktig havn.

Norge har investert tungt i sikkerheten til undervanns- og maritim infrastruktur, men landet deler grense med Russland, som direkte utfordrer Europas verdier og sikkerhet.

"Det vi har sett med de hybride krigføringsoperasjonene i Baltikum, er at sabotørene retter seg mot sivil infrastruktur på grunn av sårbarheter som finnes der," sier Lott. Angrep kan rettes mot flyplasser, rørledninger, kabler eller kommersielle skip for å forstyrre samfunnet, eksport eller import, og påvirke trusselbildet. Som en digital nasjon gjør Norge seg selv mer sårbart for hybridangrep, enten det kommer i cyberdomenet eller det maritime domenet





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Undersjøiske Kabler Hybrid Krigføring Sikkerhet Norge Sårbarhet

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