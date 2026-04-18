Sjøvold-magi i Glimt-opptur: Bodø/Glimt tilbake på vinnersporet?

Bodø/Glimt snudde en negativ trend med en sterk hjemmeseier mot Aalesund, mye takket være et drømmemål fra Fredrik Sjøvold. Laget viser tegn til fornyet selvtillit og taktisk forbedring etter nylige skuffelser.

Bodø/Glimt har vist at de kan snu en negativ trend og leverte en kamp som mange vil huske. I årets første hjemmekamp i Eliteserien , på Aspmyra stadion, tok de imot Kjetil Rekdals Aalesund. Etter to tøffe kamper borte, hvor Bodø/Glimt tapte 5–0 mot Viking og spilte 1–1 mot Sarpsborg 08, var det på tide med en seier på hjemmebane. Og det ble seier, mye takket være en prestasjon fra 22 år gamle Fredrik Sjøvold .

Hans kunstverk av et mål, en ball som ble hamret i krysset med venstrefoten, sikret i stor grad de tre poengene. Sjøvold selv beskrev målet som superdeilig, en handling hvor han bare lukket øynene og klinte til. Han innrømmet at han ikke tror mange på laget forventet at han skulle sette den. Høyrebacken leverte et mål som uten tvil er en sterk kandidat til årets mål i Eliteserien. Publikum på Aspmyra var så begeistret at de ønsket flere skuddforsøk fra trønderen, uavhengig av hvor på banen han befant seg. Sjøvold, med et smil om munnen, påpekte at høyrebacker kanskje ikke bør skyte altfor ofte, og at det ofte er bedre å spille ballen fra seg. Han er klar på at selv om målet var spesielt, så var det viktigste å sikre poeng for laget. Denne seieren markerer et viktig vendepunkt for Bodø/Glimt, spesielt etter en litt skuffende start på sesongen. Etter seieren borte mot Kristiansund i seriepremieren, har laget ikke levd helt opp til forventningene, spesielt med tanke på klubbens imponerende prestasjoner i Champions League tidligere. Under kampen mot Aalesund var det tydelig at Bodø/Glimt hadde tatt til seg av kritikken og jobbet hardt for å finne tilbake til gammelt slag. De dominerte store deler av spillet, skapte sjanser og scoret mål, slik man har blitt vant til å se Kjetil Knudsens lag prestere. Spørsmålet som henger i luften er om dette er et tegn på at Bodø/Glimt er tilbake for fullt. Mange er ikke helt overbevist ennå, og det er forståelig med tanke på de nylige resultatene. I pausen ga en skadet Ulrik Saltnes et innblikk i hvordan situasjonen har vært for spillerne i Bodø/Glimt den siste tiden. Han innrømmet at tapet mot Viking var en tøff smell som rystet mange av dem, og at de fortsatt følte seg preget av det i kampen mot Sarpsborg. Saltnes beskrev at de i andre omgang mot Sarpsborg begynte å ligne på seg selv igjen, noe som tyder på at mentaliteten er i ferd med å snu. Selv om Saltnes lenge har vært ute med skader, først hjernehinnebetennelse og deretter en lyskeskade, kunne han fra tribunen se sitt lag gå til pause med en 1–0 ledelse. Målet ble scoret av Anders Klyve etter et hjørnespark, der gjestenes markering sviktet. AaFK-trener Kjetil Rekdal var ikke helt fornøyd med lagets prestasjon i første omgang. Han uttalte at de ble kjørt perioder, men at de også burde ha tatt vare på egne sjanser. Rekdal var spesielt misfornøyd med intensiteten og forsvarsspillet, og mente de skulle vært mye røffere. Før kampen var Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen fokusert på å se forbedringer hos laget sitt fra de foregående kampene, spesielt etter tapet mot Viking. Han ønsket ikke å snakke for mye om seier, men heller om hvordan laget kunne utvikle seg. Etter kampen var Knutsen fornøyd med lagets andre seier for sesongen, men ville ikke friskmelde laget helt. Han la vekt på at de må fortsette å jobbe hardt for å opprettholde nivået. Angrepsspillet i første omgang ble fremhevet som spesielt bra, hvor de utnyttet de store rommene på banen. Knutsen understreket at dette er et steg i riktig retning, og at de må bygge videre på dette for å ta nye steg fremover. Med et slikt mentalt løft og en klar visjon for videre arbeid, ser fremtiden lysere ut for Bodø/Glimt. Denne seieren gir dem muligheten til å finne tilbake til det nivået som har gjort dem til et fryktet lag i Norge, og kanskje også internasjonalt. Arbeidet med å gjenvinne stabilitet og selvtillit er avgjørende, og kampen mot Aalesund har vist at de er på rett vei. Fredrik Sjøvolds spektakulære utligning var mer enn bare et vakkert mål; det var et symbol på at Bodø/Glimt er i ferd med å reise seg. Etter å ha blitt kritisert for manglende intensitet og et svakt forsvar i tidligere kamper, viste laget mot Aalesund tegn til fornyet energi og vilje. Det var ikke bare angrepsspillet som imponerte, men også evnen til å dominere store deler av kampen. Kjetil Knutsens fokus på å identifisere og utnytte rom på banen bar frukter, og laget klarte å skape en rekke gode angrepskombinasjoner. Dette er et tydelig tegn på at trenerteamet har jobbet målrettet med å forbedre lagets taktiske disiplin og evne til å angripe med fart og presisjon. Ulrik Saltnes' åpenhjertige ord om den mentale påvirkningen av de nylige nederlagene, understreker viktigheten av den psykologiske faktoren i fotball. At laget nå ser ut til å ha ristet av seg den verste skuffelsen, er et positivt tegn for fremtiden. Selv om Aalesunds trener var kritisk til sitt eget lags innsats, var Bodø/Glimts evne til å holde nullen defensivt i store deler av kampen, et vitnesbyrd om et forbedret kollektivt forsvarsarbeid. Målet av Anders Klyve, selv om det kom etter en markeringstabbe fra gjestene, viste at Glimt er i stand til å straffe motstanderens feil. Denne kampen var en viktig milepæl for Bodø/Glimt. Den demonstrerte ikke bare individuell briljans i form av Sjøvolds mål, men også en kollektiv styrke og en fornyet tro på egne evner. Knutsen var tydelig på at dette bare er begynnelsen, og at laget må fortsette å bygge videre på denne positive trenden. Veien tilbake til toppen er aldri enkel, spesielt etter et par skuffende resultater, men med en slik innsats og en klar plan for fremtiden, er Bodø/Glimt godt posisjonert til å gjenvinne sin posisjon som et av landets ledende fotballag. Supporterne kan nå se frem til flere spennende kamper og forhåpentligvis en sesong der Bodø/Glimt igjen vil kjempe om de gjeveste plassene, både nasjonalt og internasjonalt





