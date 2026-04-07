Sjakk-krig bryter ut: Chess.com avslutter samarbeid med Take Take Take – Magnus Carlsen i klem

En konflikt har oppstått i sjakkverdenen mellom Chess.com og Take Take Take, som kan sette Magnus Carlsen i en vanskelig posisjon. Chess.com avsluttet umiddelbart kringkastingspartnerskapet med Take Take Take under en sending av Titled Tuesday.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer. Det var veldig overraskende. Jeg ble tatt litt på sengen, sier sjakkekspert Heidi Røneid, som kommenterte lynsjakkturneringen Titled Tuesday for VG + Sport . Det har nemlig oppstått en stor uenighet mellom to av de største aktørene i sjakkverdenen, Chess.

com – verdens største nettplattform for sjakk – og Take Take Take, en sjakk-medieplattform og show, startet av blant andre Magnus Carlsen. Hendelsene begynte allerede mandag, da Take Take Take inngikk et samarbeid med Chess.coms konkurrent Lichess om å tilby både spill og læring av sjakk. Dette samarbeidet plasserer Take Take Take som en direkte konkurrent til veletablerte Chess.com, som Magnus Carlsen er ambassadør for gjennom en avtale inngått da Chess.com kjøpte konseptet Play Magnus i 2022. Tirsdag kveld tok konflikten en ny vending. Midt i den VG + Sport-overførte direktesendingen fra lynsjakkturneringen Titled Tuesday dukket plutselig en tekstplakat opp: Chess.com har dessverre avsluttet kringkastingspartnerskapet med Take Take Take med umiddelbar virkning. For å unngå enhver juridisk risiko må vi dessverre avslutte dagens sending nå. Røneid og Friberg måtte derfor brått avslutte sendingen. Jeg har aldri opplevd at noe sånt har skjedd før. Plutselig får du beskjed om at sendingen du holder på med ikke kan fortsette lenger, sier Røneid, som har jobbet med NRKs sjakksendinger i mange år. Titled Tuesday er en nett-turnering på Chess.com. Take Take Take har lenge hatt et samarbeid om å sende fra turneringen, men dette opphørte brått og uventet på tirsdag. Nå er det krig i sjakkverdenen. Chess.com avslutter samarbeidet med Take Take Take umiddelbart, og Take Take Take må avbryte sendingen på minuttet, sier Røneid. VG har forsøkt å kontakte Take Take Take, som ikke ønsker å kommentere saken. Sjakkeksperten forklarer bakgrunnen for konflikten: Chess.com ba Take Take Take holde seg unna læring og spill, og så inngår Take Take Take et samarbeid om nettopp læring og spill, og det med Chess.coms største konkurrent Lichess. For Chess.com oppleves dette nok som en krigserklæring, eller eventuelt det som på engelsk kalles a slap in the face, sier Røneid. Take Take Takes daglige leder Mats André Kristiansen uttalte seg til Reuters tidligere denne uken, før den siste vendingen. Han forventet en reaksjon fra Chess.com. Målet vårt er ikke nødvendigvis å detronisere Chess.com. De har et flott produkt og har gjort enormt mye for sjakkøkosystemet, sa han til nyhetsbyrået. Konflikten kan også sette Magnus Carlsen i en krevende rolle, siden han har bindinger til begge selskapene. Overfor Reuters forklarte Kristiansen at sjakk-verdensmesteren blir satt på sidelinjen i promoteringen av den nye satsingen nettopp av denne årsaken. Det store spørsmålet er hva Magnus Carlsen skal gjøre. Han er medeier i Take Take Take og ambassadør for Chess.com. Er det mulig for ham å stå med et bein i hver leir? spør sjakkekspert Røneid. Take Take Take må avslutte sendingen midt i et parti. Kanskje det hadde vært bedre å snakke sammen og prøve å finne en løsning på bakrommet, i stedet for å gjøre noe som får hele sjakkverdenen til å få med seg konflikten? VG har så langt ikke fått svar på henvendelser til Chess.com. Denne situasjonen belyser den komplekse dynamikken i sjakkverdenen, hvor kommersielle interesser, partnerskap og individuelle roller flettes sammen. Konflikten mellom Chess.com og Take Take Take, forårsaket av Take Take Takes samarbeid med Lichess, har skapt spenning og usikkerhet. Magnus Carlsens posisjon er spesielt interessant, da hans tilknytning til begge aktørene plasserer ham i en krevende posisjon. Spørsmålet om hans rolle og hans fremtidige handlinger er nå et sentralt tema for diskusjon i sjakkmiljøet. Den raske avslutningen av kringkastingspartnerskapet og den påfølgende brå avslutningen av sendingen understreker hvor alvorlig konflikten er, og signaliserer en mulig eskalerende situasjon. Det understreker også viktigheten av forhandling og kompromiss i en næring som er avhengig av samarbeid og partnerskap





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sjakk Chess.Com Take Take Take Magnus Carlsen Titled Tuesday

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Magnus Carlsen Kritiserer Freestyleturneringen: Varmen og Frustrasjonen i KarlsruheKritisk Carlsen:

Read more »

Magnus Carlsen vinner kritisk parti og holder håpet om å forsvare tittelenMagnus Carlsen sikret en viktig seier mot Nodirbek Yakubboev i nest siste runde av turneringen, og holder dermed håpet om å forsvare tittelen i live. Partiet var dramatisk, og Carlsen måtte kjempe under vanskelige forhold. Den siste runden er avgjørende.

Read more »

Take Take Take utfordrer Chess.com: Magnus Carlsen settes på sidelinjenTake Take Take inngår samarbeid med Lichess og blir dermed en konkurrent til Chess.com, som Magnus Carlsen er ambassadør for. Dette fører til at Carlsen må trekke seg fra å promotere Take Take Take.

Read more »

Take Take Take utfordrer Chess.com: Magnus Carlsen på sidelinjenTake Take Take inngår samarbeid med Lichess og utfordrer Chess.com, noe som setter Magnus Carlsen i en vanskelig situasjon. Carlsen er ambassadør for Chess.com, og kan ikke promotere Take Take Take.

Read more »

Carlsen i interessekonflikt: – Tror han er frustrertMagnus Carlsen må stå på sidelinjen når sjakkselskapet hans går i gang med en ny satsing.

Read more »

Take Take Take utfordrer Chess.com: Magnus Carlsen settes på sidelinjenTake Take Take inngår samarbeid med Lichess og utfordrer dermed Chess.com, som Magnus Carlsen er ambassadør for. Dette fører til at Carlsen må tre tilbake fra å promotere Take Take Take.

Read more »